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PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, kimler başvurabilir?

Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her sene veya iki senede bir yapılan alımların başvuruları elektronik ortamda online olarak gerçekleştiriliyor. PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar 2024 yılında PTT'nin personel alımı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini merak ediyor. Peki, PTT bu sene personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

Giriş Tarihi: 15.10.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:38
PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, kimler başvurabilir?

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan "PTT 10 bin personel alımı yapacak" iddiasıyla PTT personel alımı konusu yeniden gündeme geldi. PTT'de kariyer yapmayı hedefleyen adaylar konuyla ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Her yıl ya da iki senede bir PTT tarafından çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılmaktadır. Bu sene alım yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İşte, 2024 PTT personel alımları ile ilgili en güncel bilgiler haberin devamında...

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, kimler başvurabilir?

PTT BU SENE PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PostaTelgraf Teşkilatı Müdürlüğü (PTT) tarafından 2024 yılı personel alımı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımları ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, kimler başvurabilir?

PTT İŞ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) her sene kendi resmi web adresi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar.

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, kimler başvurabilir?

PTT'DE KİMLER ÇALIŞABİLİR?

5901sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

5237sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

Yapılacak"sözlü sınavda" başarılı olmak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS) girmiş olmak.

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, kimler başvurabilir?
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