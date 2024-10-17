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PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, kimler başvurabilir?

PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı? Sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) her yıl da iki yılda bir personel alımı ilanı açarak başvuruları kabul ediyordu. Bu alımlarla gişe memurundan, teknik personeline, büro sorumlusundan posta dağıtıcılara kadar birçok alanda vatandaşlara istihdam sağlandı. Peki, 2024 yılında PTT personel alımı yapacak mı, kimler başvurabilir, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:33
PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, kimler başvurabilir?

PTT personel alımları ile ilgili araştırmalar arama motorlarında hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen "PTT 10 bin personel alımı yapacak" iddialarının ardından PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar konuyla ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Geçmiş yıllarda yapılan personel alımları genellikle PTT'nin resmi internet sitesi ve İŞKUR gibi güvenilir platformlar üzerinden duyuruldu. İşte, 2024 PTT personeli alımı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, kimler başvurabilir?

PTT 2024 YILINDA PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PostaTelgraf Teşkilatı Müdürlüğü (PTT) tarafından 2024 yılı personel alımına ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. PTT personel alımları ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, kimler başvurabilir?

PTT İŞ BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) her sene kendi resmi internet sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. Kişiler gerekli şartları sağladığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alımları gerçekleşecek.

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, kimler başvurabilir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

5901sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

5237sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

Yapılacak"sözlü sınavda" başarılı olmak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS) girmiş olmak.

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, kimler başvurabilir?
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