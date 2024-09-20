Reyting sonuçları 19 Eylül 2024 Perşembe açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!

Reyting sonuçları 19 Eylül 2024 tablosu takip ediliyor. Özellikle sevdikleri dizi ve programların devamlılığı noktasında listeyi takip eden izleyenler araştırmalara hız kazandırdı. Dün akşam ekranlara gelen dizi, maç, program ve diğer yayınlar gündemde. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?