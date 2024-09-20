  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Reyting sonuçları 19 Eylül 2024 Perşembe açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!

Reyting sonuçları 19 Eylül 2024 Perşembe günü için araştırılmaya başladı. Sezona dönen eski dizilerle birlikte kanalların yeni dizileri ekranlara gelmeye başladı. Dizi takipçileri ekran başında yerlerini aldı. Geçtiğimiz akşam Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp 2. bölümü ile ekranlara geldi. Öte yandan Masterchef de eleme adayı seçilen bölümle yayındaydı. Peki; dünün reyting sıralaması ile Total ve AB'de birinci kim oldu? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 20.09.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 07:34
Reyting sonuçları 19 Eylül 2024 Perşembe açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!

Reyting sonuçları 19 Eylül 2024 tablosu takip ediliyor. Özellikle sevdikleri dizi ve programların devamlılığı noktasında listeyi takip eden izleyenler araştırmalara hız kazandırdı. Dün akşam ekranlara gelen dizi, maç, program ve diğer yayınlar gündemde. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 19 Eylül 2024 Perşembe açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 19 EYLÜL 2024

19 Eylül Perşembe günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

Reyting sonuçları 19 Eylül 2024 Perşembe açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!

12 EYLÜL REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2. sırada ilk bölümü ekrana gelen "Siyah Kalp", 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları 19 Eylül 2024 Perşembe açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!

AB'de Masterchef Türkiye", 2.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada "Siyah Kalp"

Reyting sonuçları 19 Eylül 2024 Perşembe açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!
SON DAKİKA SON DAKİKA