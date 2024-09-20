Reyting sonuçları 19 Eylül 2024 Perşembe açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!

Reyting sonuçları 19 Eylül 2024 Perşembe günü için araştırılmaya başladı. Sezona dönen eski dizilerle birlikte kanalların yeni dizileri ekranlara gelmeye başladı. Dizi takipçileri ekran başında yerlerini aldı. Geçtiğimiz akşam Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp 2. bölümü ile ekranlara geldi. Öte yandan Masterchef de eleme adayı seçilen bölümle yayındaydı. Peki; dünün reyting sıralaması ile Total ve AB'de birinci kim oldu? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 20.09.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 07:34