Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Reyting sonuçları 21 Kasım Perşembe listesi: Total ve AB dünün reytinglerinde birinci kim oldu? Siyah Kalp, İnci Taneleri...

Reyting sonuçları 21 Kasım Perşembe listesi: Total ve AB dünün reytinglerinde birinci kim oldu? Siyah Kalp, İnci Taneleri...

Reyting sonuçları 21 Kasım 2024 Perşembe listesiyle medya gündeminde takip ediliyor. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Siyah Kalp, İnci Taneleri gibi dizilerin yanı sıra MasterChef gibi yarışma programları da listelerde aranıyor. Peki; Total ve AB dünün reytinglerinde birinci kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...