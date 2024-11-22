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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Reyting sonuçları 21 Kasım Perşembe listesi: Total ve AB dünün reytinglerinde birinci kim oldu? Siyah Kalp, İnci Taneleri...

Reyting sonuçları 21 Kasım Perşembe listesi: Total ve AB dünün reytinglerinde birinci kim oldu? Siyah Kalp, İnci Taneleri...

Reyting sonuçları 21 Kasım 2024 Perşembe listesiyle medya gündeminde takip ediliyor. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Siyah Kalp, İnci Taneleri gibi dizilerin yanı sıra MasterChef gibi yarışma programları da listelerde aranıyor. Peki; Total ve AB dünün reytinglerinde birinci kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 22.11.2024 07:23 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 07:26
Reyting sonuçları 21 Kasım Perşembe listesi: Total ve AB dünün reytinglerinde birinci kim oldu? Siyah Kalp, İnci Taneleri...

Reyting sonuçları 21 Kasım 2024 Total, AB ve ABC+ listelerinde araştırılıyor. Yeni sezonda başlayan birçok yapımla birlikte eski dizilerin sezon devamlılığı da takip ediliyor. Peki; dünün reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 21 Kasım Perşembe listesi: Total ve AB dünün reytinglerinde birinci kim oldu? Siyah Kalp, İnci Taneleri...

REYTİNG SONUÇLARI 21 KASIM PERŞEMBE

21 Kasım Perşembe günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

Reyting sonuçları 21 Kasım Perşembe listesi: Total ve AB dünün reytinglerinde birinci kim oldu? Siyah Kalp, İnci Taneleri...

Total

1 Hudutsuz Sevda

2 İnci Taneleri

3 Siyah Kalp

Reyting sonuçları 21 Kasım Perşembe listesi: Total ve AB dünün reytinglerinde birinci kim oldu? Siyah Kalp, İnci Taneleri...

AB

1 İnci Taneleri

2 İnci Taneleri (Özet)

3 Ana Haber Bülteni

Reyting sonuçları 21 Kasım Perşembe listesi: Total ve AB dünün reytinglerinde birinci kim oldu? Siyah Kalp, İnci Taneleri...
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