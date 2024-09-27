Reyting sonuçları 26 Eylül 2024 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi

Reyting sonuçları 26 Eylül 2024 araştırmaları medya takipçilerinin gündeminde. Dizi sezonunun başlamasıyla birlikte araştırmalar da hız kazandı. İlk üç yapımın konuşulduğu listelerde yeni yapımların devamlılığı da ölçülüyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?