Reyting sonuçları 26 Eylül 2024 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi
Reyting sonuçları 26 Eylül 2024 Perşembe listesi gündemdeki yerini aldı. Sezon arasından dönen yapımların yanı sıra yeni diziler de listelerde boy göstermeye başladı. Total ve AB listelerinde değerlendirilen yapımlar takip edliyor. Dün akşam ekranlara gelen Siyah Kalp gibi diziler en çok sorgulananlar arasında. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 27.09.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 08:16