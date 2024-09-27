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Reyting sonuçları 26 Eylül 2024 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi

Reyting sonuçları 26 Eylül 2024 Perşembe listesi gündemdeki yerini aldı. Sezon arasından dönen yapımların yanı sıra yeni diziler de listelerde boy göstermeye başladı. Total ve AB listelerinde değerlendirilen yapımlar takip edliyor. Dün akşam ekranlara gelen Siyah Kalp gibi diziler en çok sorgulananlar arasında. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 27.09.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 08:16
Reyting sonuçları 26 Eylül 2024 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi

Reyting sonuçları 26 Eylül 2024 araştırmaları medya takipçilerinin gündeminde. Dizi sezonunun başlamasıyla birlikte araştırmalar da hız kazandı. İlk üç yapımın konuşulduğu listelerde yeni yapımların devamlılığı da ölçülüyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 26 Eylül 2024 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 26 EYLÜL 2024

26 Eylül Perşembe günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı.

İşte, geçtiğimiz haftanın sonuçları:

Reyting sonuçları 26 Eylül 2024 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi

19 EYLÜL REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada "Siyah Kalp", 2. sırada "Masterchef Türkiye", 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları 26 Eylül 2024 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi

AB'de 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Siyah Kalp", 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları 26 Eylül 2024 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi
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