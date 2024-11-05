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Reyting sonuçları 4 Kasım 2024 listesi: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB'de zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 4 Kasım Pazartesi günü yayınlanan birbirinden iddialı yapımlar için sorgulanıyor. Dün akşamki yayın akışına göre Show TV'de Kalpazan, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri izleyicisiyle buluşurken ATV'de Aynasız Haluk filmi ve Kanal D'de Hayat'la Barış filmi yayınlandı. Medya gündemini yakından takp edenler seyirci ile buluşan bu yapımlar arasında en çok hangisinin izlendiğini öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 4 Kasım 2024 dün reyting sonuçları birincisi kim oldu, en çok hangi yapım izlendi?

Giriş Tarihi: 05.11.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 08:04
Reyting sonuçları 4 Kasım 2024 listesi: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım?

Tv'de dün Kalpazan, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizilerinin yeni bölümleri ile ekranlara gelirken Aynasız Haluk ve Hayat'la Barış filmleri seyirci ile buluştu. Yayınlanan bu yapımlar arasında reyting sonuçları birincisinin hangisi olduğu merak ediliyor.İşte, 4 Kasım 2024 Pazartesi reyting sonuçları birincisi ve gecenin sıralaması...

Reyting sonuçları 4 Kasım 2024 listesi: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım?

4 KASIM REYTİNG SONUÇLARI 2024
4 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Reyting sonuçları 4 Kasım 2024 listesi: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 4 Kasım 2024 listesi: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım?

AB REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 4 Kasım 2024 listesi: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım?
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