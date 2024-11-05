Reyting sonuçları 4 Kasım 2024 listesi: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB'de zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 4 Kasım Pazartesi günü yayınlanan birbirinden iddialı yapımlar için sorgulanıyor. Dün akşamki yayın akışına göre Show TV'de Kalpazan, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri izleyicisiyle buluşurken ATV'de Aynasız Haluk filmi ve Kanal D'de Hayat'la Barış filmi yayınlandı. Medya gündemini yakından takp edenler seyirci ile buluşan bu yapımlar arasında en çok hangisinin izlendiğini öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 4 Kasım 2024 dün reyting sonuçları birincisi kim oldu, en çok hangi yapım izlendi?