ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 19 Eylül 2024 Roblox erişim engeli ile ilgili son durum ne?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Son dönemde gündemden inmeyen çevrimiçi oyun platformuyla ile ilgili gelişmeler ve açıklamalar yakından anbean takip ediliyor. İlk etapta küçük çocukların hayatına masum bir oyun gibi giren Roblox platformunun perde arkasındaki karanlık ve tehlikeli unsurlar ortaya çıktı. Çocukların psikolojik ve ruhsal sağlığını korumak adına ebeveynlere bu hususta büyük bir görev düşüyor. Çocuk istismarı pedofiliden, cinsel tacize, şiddet unsurlarından, psikolojik yaptırımlara kadar birçok korkunç suç ve suçlu profilini içinde barındıran bu oyundan reşit olmayan ve gelişim aşamasındaki çocuklar bilhassa uzak tutulmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çağdaş, dinamik, ahlaklı genç nesil yetiştirme ilkesiyle çıktığı yolda, güvenlik unsurlarına ve toplumsal ahlak yapısına aykırı bu tehdit unsuru platforma erişim engeli kararı getirmiştir.