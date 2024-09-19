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ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 19 Eylül 2024 Roblox erişim engeli ile ilgili son durum ne?

"Roblox Corporation" tarafından geliştirilen platforma 7 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli geldi. Özellikle 18 yaşından küçük reşit olmayan çocukların çoğunluk gösterdiği platformun ülkemizde engellenmesiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan açıklamaya göre oyun pedofili ve suç ögelerini bulundurduğundan dolayı kapatıldı. Peki, Roblox açılacak mı, erişim yasağı ile ilgili son gelişmeler ne?

Giriş Tarihi: 19.09.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:59
ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 19 Eylül 2024 Roblox erişim engeli ile ilgili son durum ne?

Dünyada popüler olan oyun platformu Roblox'un ülkemizde ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ağustos itibarıyla yasaklanan çevrimiçi oyun platformu için özellikle ebeveynlerin dikkat etmesi gereken son derece önemli açıklamalarda bulundu. 7 Ağustos erişim engeli kararından sonra platformun kullanıcıları anbean konuyla ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, 19 Eylül 2024 Roblox yasağı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 19 Eylül 2024 Roblox erişim engeli ile ilgili son durum ne?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde konuyla ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz Ağustos ayı itibarıyla engellenen Roblox oyun platformu için sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Sadece şiddet, sadece sapkın akımlar değil, aynı zamanda ırkçılık da körükleniyor" dedi.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 19 Eylül 2024 Roblox erişim engeli ile ilgili son durum ne?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Son dönemde gündemden inmeyen çevrimiçi oyun platformuyla ile ilgili gelişmeler ve açıklamalar yakından anbean takip ediliyor. İlk etapta küçük çocukların hayatına masum bir oyun gibi giren Roblox platformunun perde arkasındaki karanlık ve tehlikeli unsurlar ortaya çıktı. Çocukların psikolojik ve ruhsal sağlığını korumak adına ebeveynlere bu hususta büyük bir görev düşüyor. Çocuk istismarı pedofiliden, cinsel tacize, şiddet unsurlarından, psikolojik yaptırımlara kadar birçok korkunç suç ve suçlu profilini içinde barındıran bu oyundan reşit olmayan ve gelişim aşamasındaki çocuklar bilhassa uzak tutulmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çağdaş, dinamik, ahlaklı genç nesil yetiştirme ilkesiyle çıktığı yolda, güvenlik unsurlarına ve toplumsal ahlak yapısına aykırı bu tehdit unsuru platforma erişim engeli kararı getirmiştir.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 19 Eylül 2024 Roblox erişim engeli ile ilgili son durum ne?

ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ KARARI!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldi. BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 19 Eylül 2024 Roblox erişim engeli ile ilgili son durum ne?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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