ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 19 Eylül 2024 Roblox erişim engeli ile ilgili son durum ne?
"Roblox Corporation" tarafından geliştirilen platforma 7 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli geldi. Özellikle 18 yaşından küçük reşit olmayan çocukların çoğunluk gösterdiği platformun ülkemizde engellenmesiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan açıklamaya göre oyun pedofili ve suç ögelerini bulundurduğundan dolayı kapatıldı. Peki, Roblox açılacak mı, erişim yasağı ile ilgili son gelişmeler ne?
Giriş Tarihi: 19.09.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:59