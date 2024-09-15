ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL PAZAR Roblox erişim yasağıyla ilgili son gelişmeler ne, oyun açılacak mı?

ROBLOX NEDEN TÜRKİYE'DE YASAKLANDI?

Son dönemde sıkça gündeme gelen çevrimiçi oyun platformu Roblox hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Başlangıçta çocuklar için masum bir eğlence aracı olarak görülen Roblox'un, arka plandaki karanlık ve tehlikeli unsurlar gün yüzüne çıktı.. Ebeveynlerin çocukların psikolojik ve ruhsal sağlığını korumak için bu konuda dikkatli olmaları büyük önem taşıyor. Çocuk istismarı, pedofili, cinsel taciz, şiddet ve psikolojik baskılar gibi tehlikeli unsurları barındıran Roblox, özellikle reşit olmayan çocuklar için ciddi riskler taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş ve ahlaklı bir genç nesil yetiştirme hedefi doğrultusunda, bu tehditleri içeren platforma erişim engeli getirmiştir.