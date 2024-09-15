ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL PAZAR Roblox erişim yasağıyla ilgili son gelişmeler ne, oyun açılacak mı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 7 Ağustos 2024 itibarıyla "Roblox Corporation" tarafından geliştirilen çevrimiçi oyun platformu Roblox'a erişim yasağı getirdi. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, çocuklar tarafından yaygın olarak kullanılan platformun suç profilleri ve pedofili unsurları barındırdığı gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından, Roblox'un ülkemizde yeniden erişime açılıp açılmayacağı ve erişim yasağının son durumu büyük merak konusu oldu. Peki, 15 Eylül 2024 Roblox erişim engeliyle ilgili yaşanan son gelişmeler ne, platform ne zaman açılacak?