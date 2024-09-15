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ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL PAZAR Roblox erişim yasağıyla ilgili son gelişmeler ne, oyun açılacak mı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 7 Ağustos 2024 itibarıyla "Roblox Corporation" tarafından geliştirilen çevrimiçi oyun platformu Roblox'a erişim yasağı getirdi. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, çocuklar tarafından yaygın olarak kullanılan platformun suç profilleri ve pedofili unsurları barındırdığı gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından, Roblox'un ülkemizde yeniden erişime açılıp açılmayacağı ve erişim yasağının son durumu büyük merak konusu oldu. Peki, 15 Eylül 2024 Roblox erişim engeliyle ilgili yaşanan son gelişmeler ne, platform ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 15.09.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 11:42
ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL PAZAR Roblox erişim yasağıyla ilgili son gelişmeler ne, oyun açılacak mı?

7 Ağustos itibarıyla erişim engeli getirilen çevrimiçi oyun platformu Roblox hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ebeveynler için dikkat çekici uyarılarda bulundu. Bakan Tunç, platformun içeriğiyle ilgili endişelere dikkat çekerken, kullanıcılar Roblox ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Roblox'un yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı ve küçük yaştaki çocukların bu oyunun güvenli olup olmadığı konusundaki belirsizlikler devam ediyor. Tüm detaylar ve son gelişmeler haberin devamında...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL PAZAR Roblox erişim yasağıyla ilgili son gelişmeler ne, oyun açılacak mı?

ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ KARARI!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldi. BTK'nin resmi web sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." açıklamaları yer aldı.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL PAZAR Roblox erişim yasağıyla ilgili son gelişmeler ne, oyun açılacak mı?

ROBLOX NEDEN TÜRKİYE'DE YASAKLANDI?

Son dönemde sıkça gündeme gelen çevrimiçi oyun platformu Roblox hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Başlangıçta çocuklar için masum bir eğlence aracı olarak görülen Roblox'un, arka plandaki karanlık ve tehlikeli unsurlar gün yüzüne çıktı.. Ebeveynlerin çocukların psikolojik ve ruhsal sağlığını korumak için bu konuda dikkatli olmaları büyük önem taşıyor. Çocuk istismarı, pedofili, cinsel taciz, şiddet ve psikolojik baskılar gibi tehlikeli unsurları barındıran Roblox, özellikle reşit olmayan çocuklar için ciddi riskler taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş ve ahlaklı bir genç nesil yetiştirme hedefi doğrultusunda, bu tehditleri içeren platforma erişim engeli getirmiştir.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL PAZAR Roblox erişim yasağıyla ilgili son gelişmeler ne, oyun açılacak mı?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK 2024?

Popüler oyun platformu Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi açıklama kamuoyuyla paylaşıldığında haberlerde yer verilecek.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL PAZAR Roblox erişim yasağıyla ilgili son gelişmeler ne, oyun açılacak mı?

BAKANLIK'TAN ROBLOX İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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