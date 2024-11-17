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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı son durum

Nisan ayında 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024 yılının son evresinde, sağlık alanında alım bekleyen çalışanların gündeminde. Yıl bitmeden 36 bin kadro için sürecin hızlanması beklenirken, aynı zamanda da başvuru tarihleri ve şartları da yakın takibe alındı. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alım tarihi belli oldu mu, başvuru tarihleri ve şartlar ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.11.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 10:34
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı son durum

36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu karar doğrultusunda ise yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartlar ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı son durum

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SON DURUM

Nisan ayında 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı son durum

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NEDİR?

Ancak Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların önümüzdeki temmuz ağustos ayında başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı son durum

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak;

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı son durum

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