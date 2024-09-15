SAKARYA PATLAMA SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Hendek Makarna Fabrikası patlama nerede oldu, kaç ölü kaç yaralı var?

Sakarya patlama son durumu araştırılıyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde gişeler mevkiinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında nedeni bilinmeyen bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın bölge halkını korkuttu. Olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Peki Sakarya'da patlama mı oldu, nerede ölü yaralı var mı?