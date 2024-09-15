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SAKARYA PATLAMA SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Hendek Makarna Fabrikası patlama nerede oldu, kaç ölü kaç yaralı var?

Son dakika Sakarya'da patlama mı oldu sorusuna tanıt aranıyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrika meydana gelen patlamada 20 kişi yaralandı. Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan açıklama geldi.Bölgeden canlı haberler gelmeye devam ederken patlamanın nedeni araştırılıyor. İşte, 15 Eylül Ankara patlama son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 15.09.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 16:04
SAKARYA PATLAMA SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Hendek Makarna Fabrikası patlama nerede oldu, kaç ölü kaç yaralı var?

Sakarya patlama son durumu araştırılıyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde gişeler mevkiinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında nedeni bilinmeyen bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın bölge halkını korkuttu. Olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Peki Sakarya'da patlama mı oldu, nerede ölü yaralı var mı?

SAKARYA PATLAMA SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Hendek Makarna Fabrikası patlama nerede oldu, kaç ölü kaç yaralı var?

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar A Haber'e yaptığı açıklamada, "10 itfaiye ekibimiz şu an orada. Sağlık ve kurtarma ekiplerimiz orada. Patlama çatı katında yaşandı. Sebebini henüz bilmiyoruz. Çok ağır yaralımız şu anda yok. Tespit noktasında arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Yangından dolayı belli bölgelere giremiyoruz" ifadelerini kullandı.

SAKARYA PATLAMA SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Hendek Makarna Fabrikası patlama nerede oldu, kaç ölü kaç yaralı var?

PATLAMADA 2'Sİ AĞIR 2'Sİ ENTÜBE 23 KİŞİ YARALANDI
Patlamada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor. Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

SAKARYA PATLAMA SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Hendek Makarna Fabrikası patlama nerede oldu, kaç ölü kaç yaralı var?

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI!

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü A Haber' yaptığı açıklamada :23 kişinin yaralandığını belirterek yangının yayılmasının kontrol altına alındığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

SAKARYA PATLAMA SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Hendek Makarna Fabrikası patlama nerede oldu, kaç ölü kaç yaralı var?

SAKARYA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI!

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz: İkisi ağır, yaralılardan ikisi entübe edilmiş durumda.Patlamanın değirmen bölümünde olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

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