SAKARYA PATLAMA SON DAKİKA haberi: Hendek Makarna Fabrikası patlama nerede oldu, kaç ölü kaç yaralı var?
Son dakika Sakarya'da patlama mı oldu sorusuna tanıt aranıyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrika meydana gelen patlamada 20 kişi yaralandı. Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan açıklama geldi.Bölgeden canlı haberler gelmeye devam ederken patlamanın nedeni araştırılıyor. İşte, 15 Eylül Ankara patlama son dakika haberleri…
Giriş Tarihi: 15.09.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 17:18