SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM FRAGMANI ARAŞTIRILIYOR: Show TV Sandık Kokusu haftaya yeni bölümde neler olacak?

Deliren Reha soluğu karakolda alır ve Karsu'dan bu durumu bir müddet saklar. Deniz'in dönmesi şerefine Kıvanç'ın evinde kutlama yemeği düzenlenir. Herkesin keyfi yerindeyken Gülnaz'ın gözü ise albay olarak bildiği Ekrem'i arar.