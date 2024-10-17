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SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM FRAGMANI ARAŞTIRILIYOR: Show TV Sandık Kokusu haftaya yeni bölümde neler olacak?

Sandık Kokusu 32. Bölüm fragmanı için araştırmalar Show TV ekranı üzerinde başladı. Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk, Necip Memili gibi isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan yapımın 16 Ekim 2024 tarihli son bölümde Deniz'in yolun ortasında tek başına ağladığını gören birisi yardımcı olmaya çalışmıştı. Son bölümün ardından gelecek haftaki bölümden ilk kareleri görmek isteyen dizinin sevenleri fragman araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Giriş Tarihi: 17.10.2024 06:15 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 06:15
SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM FRAGMANI ARAŞTIRILIYOR: Show TV Sandık Kokusu haftaya yeni bölümde neler olacak?

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak sorusu yayınlanan son bölümün ardından merak edilmeye başladı. Show TV ekranı üzerinde takip edilen yapımda heyecanın dozu her geçen bölüm katbekat artarken gelecek haftadan detaylar görmek isteyen dizinin takipçileri fragmanı izlemek istiyor. İşte, Show TV ekranı ile Sandık Kokusu 32. bölüm fragmanı ve son bölümden detaylar...

SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM FRAGMANI ARAŞTIRILIYOR: Show TV Sandık Kokusu haftaya yeni bölümde neler olacak?

SANDIK KOKUSU 31. BÖLÜM İZLE

Sandık Kokusu'nun 16 Ekim 2024 tarihli yeni bölümü için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM FRAGMANI ARAŞTIRILIYOR: Show TV Sandık Kokusu haftaya yeni bölümde neler olacak?

SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayında:

https://www.youtube.com/watch?v=Umh11QcP8tw

SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM FRAGMANI ARAŞTIRILIYOR: Show TV Sandık Kokusu haftaya yeni bölümde neler olacak?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM KONUSU

Deniz'in yolun ortasında tek başına ağladığını gören birisi yardımcı olmaya çalışır. Neyse ki Deniz, Karsu'nun telefon numarasını hatırlıyordur. Bora ise toplantısını iptal edip Karsu'yu Deniz'in yanına yetiştirir. Hande, Reha'ya Deniz'in kaybolma haberini verir.

SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM FRAGMANI ARAŞTIRILIYOR: Show TV Sandık Kokusu haftaya yeni bölümde neler olacak?

Deliren Reha soluğu karakolda alır ve Karsu'dan bu durumu bir müddet saklar. Deniz'in dönmesi şerefine Kıvanç'ın evinde kutlama yemeği düzenlenir. Herkesin keyfi yerindeyken Gülnaz'ın gözü ise albay olarak bildiği Ekrem'i arar.

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