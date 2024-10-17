SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM FRAGMANI ARAŞTIRILIYOR: Show TV Sandık Kokusu haftaya yeni bölümde neler olacak?

Sandık Kokusu 32. Bölüm fragmanı için araştırmalar Show TV ekranı üzerinde başladı. Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk, Necip Memili gibi isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan yapımın 16 Ekim 2024 tarihli son bölümde Deniz'in yolun ortasında tek başına ağladığını gören birisi yardımcı olmaya çalışmıştı. Son bölümün ardından gelecek haftaki bölümden ilk kareleri görmek isteyen dizinin sevenleri fragman araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?