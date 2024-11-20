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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya dizide neler yaşanacak?

SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya dizide neler yaşanacak?

Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk ve Necip Memili gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren dizi, 20 Kasım Çarşamba günü yayınlanan son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümün ardından, dizinin takipçileri bir sonraki bölümle ilgili ilk görüntüleri görmek için fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, haftaya dizide neler yaşanacak? İşte, tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2024 21:51 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 21:51
SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya dizide neler yaşanacak?

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı, yayınlanan son bölümün ardından izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Show TV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen dizide heyecan giderek artarken, gelecek hafta neler olacağına dair ilk ipuçlarını görmek isteyen takipçiler fragmanı bekliyor. Peki, Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Show TV'de yayınlanan son bölümün detayları ve gelecek hafta olacaklar hakkında tüm bilgiler...

SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya dizide neler yaşanacak?

SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya dizide neler yaşanacak?

SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM ÖZETİ

Öpüşme konusunu konuşmak isteyen Bora, Karsu'nun huzursuz olduğunu görünce konuyu kapatır. İkili, olayı yaşanmamış gibi davranmaya devam eder.

SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya dizide neler yaşanacak?

Filiz evi terk edince Hasan evde terör estirir. Zehra'nın abisini arayarak Zehra'yı evden gönderirken, Gülnaz'a Urfa'ya dönüş bileti almıştır.

SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya dizide neler yaşanacak?
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