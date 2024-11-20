Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya dizide neler yaşanacak?

SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya dizide neler yaşanacak?

Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk ve Necip Memili gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren dizi, 20 Kasım Çarşamba günü yayınlanan son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümün ardından, dizinin takipçileri bir sonraki bölümle ilgili ilk görüntüleri görmek için fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, haftaya dizide neler yaşanacak? İşte, tüm detaylar...