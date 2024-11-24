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Şans Topu 24 Kasım Pazar sonuçları AÇIKLANDI TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Şans Topu 24 Kasım Pazar sonuçları AÇIKLANDI TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçları sorgulanıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş Çarşamba ve Pazar günü ilgililerine duyuruluyor. Şansoyunuseverlerin yakından takip ettiği sonuçlar MP youtube hesabı üzerinden noter huzurunda canlı yayında gerçekleşiyor. İşte, 24 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 24.11.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 20:07