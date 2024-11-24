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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Şans Topu 24 Kasım Pazar sonuçları AÇIKLANDI TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu 24 Kasım Pazar sonuçları AÇIKLANDI TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları sorgulanıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş Çarşamba ve Pazar günü ilgililerine duyuruluyor. Şansoyunuseverlerin yakından takip ettiği sonuçlar MP youtube hesabı üzerinden noter huzurunda canlı yayında gerçekleşiyor. İşte, 24 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 24.11.2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 20:07
Şans Topu 24 Kasım Pazar sonuçları AÇIKLANDI TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçları son dakika sorgulamaları başladı. Millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla anlık olarak duyurulan sonuçlar için MP bilet sorgulama ekranı paylaşılıyor. İşte, Şans Topu 24 Kasım Pazar sonuçları sorgulama ekranı ve detayları...

Şans Topu 24 Kasım Pazar sonuçları AÇIKLANDI TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 24 KASIM 2024

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan Şans Topu Pazar çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 24 Kasım saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

Şans Topu 24 Kasım Pazar sonuçları AÇIKLANDI TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu 24 Kasım Pazar sonuçları AÇIKLANDI TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu oyununda;

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

Şans Topu 24 Kasım Pazar sonuçları AÇIKLANDI TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

· Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dokuzuncu kategori olan "0+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

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