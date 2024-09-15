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Şans Topu sonuçları 15 Eylül 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango Online üzerinden takip edilen Şans Topu sonuçları 15 Eylül 2024 Pazar çekilişi ile gündemde. Bilet sahipleri ekran başında yerini alıyor. Kazandıran numaralarla birlikte katlanan ikramiyeyi araştıranlar MP TV üzerinden izleniyor. Şans oyunu severler araştırmalara hız kazandırdı. İşte bugünkü çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Giriş Tarihi: 15.09.2024 18:21 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 18:21
Şans Topu sonuçları 15 Eylül 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. 15 Eylül 2024 Milli Piyango çekiliş sonuçları en çok araştırılanlar arasında. Biletlerin üzerindeki sayıların tutma oranına göre kazanılan ikramiye katlanıyor. https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sans-topu ekranı yakın mercek altında. İşte, ayrıntılar...

Şans Topu sonuçları 15 Eylül 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online çekiliş sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi 15 Eylül Pazar çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar MP TV üzerinden takip edilecek saat 20.00'deki çekilişle belli oluyor.

İşte, sorgulama ekranı:

Şans Topu sonuçları 15 Eylül 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online çekiliş sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu sonuçları 15 Eylül 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online çekiliş sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Şans Topu sonuçları 15 Eylül 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu oyununda;

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dokuzuncu kategori olan "0+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

18 yaşından büyük olan herkes Şans Topu oynayabilir.

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