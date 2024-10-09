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Şans Topu sonuçları 9 Ekim 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu sorgulama MPİ linki

Haftanın 2 günü oynanan Şans Topu sonuçları 9 Ekim 2024 Çarşamba çekilişi ile kontrol ediliyor. Bilet sahipleri MP TV canlı yayın ekranı başında yerlerini alıyor ve kazandıran numaraları sorguluyor. Milli Piyango Online üzerinden oynanan ve sonuçlanan şans oyunu gündemdeki yerini aldı. İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Giriş Tarihi: 09.10.2024 18:17 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:17
Şans Topu sonuçları 9 Ekim 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu sorgulama MPİ linki

Şans Topu sonuçları 9 Ekim 2024 tarihi ile sorgulanıyor. Şans oyununu oynayanlar şanslı numaraları araştırıyor. Milli Piyango sonuçları ile takip edilen büyük ikramiye ve numaralar noter hurunda gerçekleşen çekiliş sonrası ekrana yansıyor. İşte, bugün çekilen Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama...

Şans Topu sonuçları 9 Ekim 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu sorgulama MPİ linki

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 9 EKİM 2024

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan Şans Topu Çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 9 Ekim saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

Şans Topu sonuçları 9 Ekim 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu sorgulama MPİ linki

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu sonuçları 9 Ekim 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu sorgulama MPİ linki

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Şans Topu sonuçları 9 Ekim 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu sorgulama MPİ linki

Şans Topu oyununda;

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

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