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Şans Topu sonuçları bugün son dakika tıkla-öğren! 23 Ekim 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulanıyor. 23 Ekim 2024 Çarşamba akşamı açıklanan sonuçlar için, şansoyunuseverler MP youtube hesabı üzerinden canlı çekiliş sonuçlarını öğrenirken, noter huzurunda açıklanan şanslı numaralar sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com üzerinden de anlık olarak paylaşılarak sorgulanıyor. İşte, 23 Ekim 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama!

Giriş Tarihi: 23.10.2024 19:47 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 19:47
Şans Topu sonuçları bugün son dakika tıkla-öğren! 23 Ekim 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu çekiliş sonuçları ile kazanan şanslı numaralar belirleniyor. Beklenen büyük ikramiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu sitesi üzerinde 908.930 TL olarak belirlendi. İşte, 23 Ekim 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama!

Şans Topu sonuçları bugün son dakika tıkla-öğren! 23 Ekim 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 23 EKİM 2024

Haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi 23 Ekim Çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar MP TV üzerinden takip edilecek saat 20.00'deki çekilişle belli oluyor.

İşte, sorgulama ekranı:

Şans Topu sonuçları bugün son dakika tıkla-öğren! 23 Ekim 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu sonuçları bugün son dakika tıkla-öğren! 23 Ekim 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Şans Topu sonuçları bugün son dakika tıkla-öğren! 23 Ekim 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu oyununda;

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

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