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Sayısal Loto 12 Ekim Cumartesi çekiliş sonuçları! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Sayısal Loto 12 Ekim Cumartesi çekiliş sonuçları kazandıran numaralar ile sorgulanıyor. Milli Piyango Online üzerinden takip edilen şans oyununda sonuçlarla birlikte Joker ve SüperStar araştırılıyor. Katlanan büyük ikramiye şanslı numaraların ardında. İkramiye 280 milyonu aşıyor. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Giriş Tarihi: 12.10.2024 17:28 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 17:31
Sayısal Loto 12 Ekim Cumartesi çekiliş sonuçları! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Çılgın Sayısal Loto 12 Ekim 2024 tarihli çekiliş araştırılıyor. MP TV üzerinden canlı olarak takip edilen numaralar bilet sahiplerinin gündeminde. Haftanın 3 günü gerçekleşen oyunda araştırmalar hız kazandı. İşte, Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki...

Sayısal Loto 12 Ekim Cumartesi çekiliş sonuçları! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 12 EKİM 2024

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto Cumartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 12 Ekim saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

Sayısal Loto 12 Ekim Cumartesi çekiliş sonuçları! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto 12 Ekim Cumartesi çekiliş sonuçları! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Oynadığın her kolon 15 TL, Süper Star'lı kolon ise 23 TL'dir.

Sayısal Loto 12 Ekim Cumartesi çekiliş sonuçları! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

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