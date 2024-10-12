Sayısal Loto 12 Ekim Cumartesi çekiliş sonuçları! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Oynadığın her kolon 15 TL, Süper Star'lı kolon ise 23 TL'dir.