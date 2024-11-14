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ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe ve Rusya ekibi Zenit ile kozlarını paylaşacak. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından mağlubiyetle dönen Fenerbahçe Süper Lig'de Sivasspor karşısında elde ettiği galibiyetle moral buldu. Fenerbahçe - Zenit mücadelesi için heyecanlı geri sayım başlarken biletler satışa çıktı. Peki, Fenerbahçe – Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 14.11.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:48
ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Rusya temsilcisi Zenit ile hazırlık maçına çıkacak. Milli ara dönüşü zorlu fikstür öncesinde takımı hazır tutmak isteyen Mourinho ise milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiriyor. Futbolseverler v etaraftarlar FB – Zenit maçının ayrıntıları mercek altına aldı. Peki, Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE- ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçı için karşı karşıya geliyor. Milli takım arasının ardından oynanacak bu özel karşılaşmanın tarihi belli oldu.

Fenerbahçe ile Zenit arasındaki mücadele, 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda gerçekleşecek ve maç saati 20.00 olarak belirlenmiş durumda.

ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE- ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Zenit arasındaki hazırlık maçının yayıncı kuruluşu belli oldu.

15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak olan bu heyecan verici karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak. Maçı tüm futbolseverler, herhangi bir ücret ödemeden izleyebilecek.

ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE'Yİ ZORLU BİR MAÇ TAKVİMİ BEKLİYOR

A Milli Takım'ın Galler ve İzlanda karşılaşmalarının ardından Süper Lig'de heyecan yeniden başlarken, Fenerbahçe için de önemli bir dönem başlıyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, son 4 haftada kritik karşılaşmalara çıkacak.

ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Milli aranın ardından Fenerbahçe, ilk olarak Kayserispor deplasmanına gidecek. Ardından Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, Avrupa dönüşü Gaziantep FK ile mücadele edecek. 7 Aralık'ta ise Beşiktaş'a konuk olacak ve derbi heyecanı başlayacak. Fenerbahçe, bu yoğun takvime hem Süper Lig hem de Avrupa'da önemli hedeflerle çıkacak.

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