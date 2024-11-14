ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe ve Rusya ekibi Zenit ile kozlarını paylaşacak. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından mağlubiyetle dönen Fenerbahçe Süper Lig'de Sivasspor karşısında elde ettiği galibiyetle moral buldu. Fenerbahçe - Zenit mücadelesi için heyecanlı geri sayım başlarken biletler satışa çıktı. Peki, Fenerbahçe – Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?