SİYAH KALP 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Sevilay, Cihan'ın bu evliliği onaylamasıyla zor durumda kalır. Cihan'ı sevmediğini annesine anlatmaya çalışsa da Samet ile plan kuran Hikmet, Sevilay'ın itirazlarını dikkate almaz. Cihan, Sevilay'ın bu evliliği istemediğini anlar fakat babasına verdiği sözden dönmez. Bu sırrı herkesten saklamaya çalışan Cihan, Melek ile karşılaştığı anı aklından çıkaramaz.