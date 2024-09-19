SİYAH KALP 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Siyah Kalp dizisi bu akşam 2. bölümüyle Show TV ekranlarında yer aldı. Başrollerinde Ece Uslu, Burak Sergen, Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Aras Aydın gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor. Çocuklarının artık Sumru'nun bu kadar yakında olmasıyla neler yaşanacağı merak edilirken gençlerin aşklarındaki gelişmelerde takip ediliyor. İşte Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı izle
Giriş Tarihi: 19.09.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 01:22