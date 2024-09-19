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SİYAH KALP 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Siyah Kalp dizisi bu akşam 2. bölümüyle Show TV ekranlarında yer aldı. Başrollerinde Ece Uslu, Burak Sergen, Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Aras Aydın gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor. Çocuklarının artık Sumru'nun bu kadar yakında olmasıyla neler yaşanacağı merak edilirken gençlerin aşklarındaki gelişmelerde takip ediliyor. İşte Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 19.09.2024 23:58 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 01:22
SİYAH KALP 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Siyah Kalp dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicilerin gündemine yerleşti. Son bölümdeki yangınla birlikte neler olacağını merak edenler 3. bölümden kareler görmek için araştırmalarına başladı. İşte Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı izle ekranı

SİYAH KALP 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Siyah Kalp dizisine ait fragmana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/siyah-kalp-3-bolum-fragmani/120710

SİYAH KALP 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

SİYAH KALP SON BÖLÜM İZLE

Siyah Kalp dizisini aşağıdaki linkten tek parça izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/siyah-kalp-sezon-1-bolum-2-izle/120711

SİYAH KALP 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

SİYAH KALP SON BÖLÜM ÖZETİ

Karşısında Melek ve Nuh'u gören Sumru neye uğradığını şaşırır. Bu yüzleşmeden sonra Sumru için tehlike çanları çalmaya başlar.

SİYAH KALP 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Siyah Kalp yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Sevilay, Cihan'ın bu evliliği onaylamasıyla zor durumda kalır. Cihan'ı sevmediğini annesine anlatmaya çalışsa da Samet ile plan kuran Hikmet, Sevilay'ın itirazlarını dikkate almaz. Cihan, Sevilay'ın bu evliliği istemediğini anlar fakat babasına verdiği sözden dönmez. Bu sırrı herkesten saklamaya çalışan Cihan, Melek ile karşılaştığı anı aklından çıkaramaz.

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