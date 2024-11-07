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SİYAH KALP 8. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm HD izle

Show TV ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan Siyah Kalp dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yönetmenliğini Kerem Çakıroğlu ve Emrah Ağuş'un üstlendiği, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un yazdığı bu etkileyici dizi, her hafta izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Dizi severler, Siyah Kalp'in 8. bölümünü kaçırmamak için "izle" linklerini araştırıyor. 7 Kasım Perşembe günü yayınlanacak yeni bölüm ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşan Siyah Kalp'in 8. bölümünü kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek için detaylar burada!

Giriş Tarihi: 07.11.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:57
SİYAH KALP 8. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm HD izle

Show TV'nin dizisi Siyah Kalp, ilk bölümünden itibaren izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın'ın başrolünü üstlendiği dizi, her yeni bölümüyle heyecanı dorukta tutuyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümde izleyiciler, bir kez daha sürükleyici bir hikayeye tanıklık etti. Yeni sezona güçlü bir giriş yapan Siyah Kalp, bu hafta nelerle karşımıza çıkacak, şimdiden merak konusu oldu. 7 Kasım Perşembe günü yayınlanacak olan yeni bölümü, Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Siyah Kalp'in 8. bölümünü kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek için detaylar haberin devamında!

SİYAH KALP 8. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm HD izle

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM İZLE
Siyah Kalp yeni bölümü ile 7 Kasım Perşembe akşamı Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.
Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;
https://www.showtv.com.tr/

SİYAH KALP 8. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm HD izle

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

SİYAH KALP 8. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm HD izle

SİYAH KALP DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Ece Uslu-Sumru
Burak Sergen-Samet
Aras Aydın-Nuh
Hafsanur Sancaktutan-Melek
Leyla Tanlar-Sevilay
Burak Tozkoparan-Cihan
Işıl Yücesoy-Nihayet
Ferda Işıl-Sakine
Esra Dermancıoğlu-Hikmet
İlker Aksum-Tahsin
Genco Özak-Esat
Bülent Polat-Bünyamin
Ayşe Tunaboylu-Enise
Gözde Çığacı-Canan

SİYAH KALP 8. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm HD izle
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