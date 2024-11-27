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Slavia Prag-Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Slavia Prag-Fenerbahçe karşılaşması UEFA Avrupa Ligi 5. maçları kapsamında oynanacak. 8 maçlık seride sona yaklaşılırken sıralamada yükselmek oldukça önemli. Alınacak bir puanın kritik olduğu ligde heyecan dorukta. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli ekip iki beraberlikle birlikte bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Rakip takım ise aldığı iki mağlubiyetle temsilcimizin gerisinde. Peki; Slavia Prag-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:57
Slavia Prag-Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusu maçı canlı takipte olacak taraftarın gündemindeki yerini aldı. Deplasmandan 3 puanla dönmek isteyen sarı lacivertliler arada Zenit ile hazırlık maçı oynayarak AZ Alkmaar karşısında mağlubiyeti galibiyetle telafi etmek istiyor. Peki; UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta?

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

SLAVİA PRAG-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 5. maçına çıkacak Fenerbahçe Slavia Prag ile karşılaşıyor. Heyecanlı mücadele 28 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

SLAVİA PRAG-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayımlanacak.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

3 PUAN HEDEFLİYOR!

21 sırada yer alan Fenerbahçe son oynadığı AZ Alkmaar maçından mağlubiyetle ayrıldı. İki beraberlik ve bir galibiyetle 5 puan toplayan sarı lacivertlilerin Slavia Prag deplasmanında hedefi 3 puan olacak.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeni formata göre ilk 8 takım doğrudan son 16 turunda olacak. 9 ve 24 arasında yer alanlar ise son 16 çıkışı için play-off oynayacak.

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