Slavia Prag-Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Slavia Prag-Fenerbahçe karşılaşması UEFA Avrupa Ligi 5. maçları kapsamında oynanacak. 8 maçlık seride sona yaklaşılırken sıralamada yükselmek oldukça önemli. Alınacak bir puanın kritik olduğu ligde heyecan dorukta. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli ekip iki beraberlikle birlikte bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Rakip takım ise aldığı iki mağlubiyetle temsilcimizin gerisinde. Peki; Slavia Prag-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler...