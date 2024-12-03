ŞOK AKTÜEL ürünler listesi 4 Aralık 2024: Hurçlar, deterjan, yumuşatıcı ve ısıtıcı geliyor! Bu Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Şok aktüel 4-11 Aralık 2024 kataloğu yayınlandı. Çarşamba indirimleri ile fanlı ısıtıcı, yağlı radyatör, polar gömlek, terlik, hasır sepet çeşitleri, hurçlar, yumuşatıcı, tıraş köpüğü, toz deterjan, çamaşır suyu, gibi birbirinden farklı ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta raflı gardırop, erzak dolabı, kitaplık, çalışma masası, orta sehpa, TV sehpası, buharlı temizlik makinesi, akıllı robot süpürge gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte, 4 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...