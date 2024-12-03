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ŞOK AKTÜEL ürünler listesi 4 Aralık 2024: Hurçlar, deterjan, yumuşatıcı ve ısıtıcı geliyor! Bu Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Şok aktüel 4-11 Aralık 2024 kataloğu yayınlandı. Çarşamba indirimleri ile fanlı ısıtıcı, yağlı radyatör, polar gömlek, terlik, hasır sepet çeşitleri, hurçlar, yumuşatıcı, tıraş köpüğü, toz deterjan, çamaşır suyu, gibi birbirinden farklı ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta raflı gardırop, erzak dolabı, kitaplık, çalışma masası, orta sehpa, TV sehpası, buharlı temizlik makinesi, akıllı robot süpürge gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte, 4 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 03.12.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 11:53
ŞOK AKTÜEL ürünler listesi 4 Aralık 2024: Hurçlar, deterjan, yumuşatıcı ve ısıtıcı geliyor! Bu Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu

4 Aralık 2024 ŞOK Aktüel kataloğunda birbirinden çeşitli ürünler büyük indirimlerle sunuluyor. Dev market zinciri, her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. İşte öne çıkan ürünler:

ŞOK AKTÜEL ürünler listesi 4 Aralık 2024: Hurçlar, deterjan, yumuşatıcı ve ısıtıcı geliyor! Bu Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir - 105 TL
Tereyağ - 69,90 TL
Tam Yağlı İnek Peyniri - 189 TL
Siyah Zeytin Kuru Sele (351-380) - 89 TL
Klasik Kase - 56,90 TL
Elma Dilim Patates - 49 TL

ŞOK AKTÜEL ürünler listesi 4 Aralık 2024: Hurçlar, deterjan, yumuşatıcı ve ısıtıcı geliyor! Bu Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Şampuan - 59,90 TL
Kulaklık Çeşitleri - 89,90 TL
Bitkisel Diş Macunu - 49,50 TL
Bebek Bezi Çeşitleri - 287 TL
Çamaşır Yumuşatıcı - 65 TL
Tıraş Kremi - 39,50 TL
Sütlü Pirinç Unu - 35 TL

ŞOK AKTÜEL ürünler listesi 4 Aralık 2024: Hurçlar, deterjan, yumuşatıcı ve ısıtıcı geliyor! Bu Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Tam Fermuarlı Sweatshirt - 299 TL
Erkek Polar Gömlek - 299 TL
Erkek Oduncu Gömlek - 249 TL
Kadın Bambu Çizgili Çorap - 21,95 TL
Kadın Terlik - 159 TL
Sıcak Su Torbası - 99,95 TL
Simli Hasır Organizer Küçük Boy - 119 TL

ŞOK AKTÜEL ürünler listesi 4 Aralık 2024: Hurçlar, deterjan, yumuşatıcı ve ısıtıcı geliyor! Bu Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Termostatlı Yağlı Radyatör - 1.899 TL
Fanlı Isıtıcı - 549 TL
Isıtıcı - 999 TL
Kraton Bitkisi - 149 TL
Akademik Ajanda - 129 TL

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