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SON DAKİKA: 10 yaşındaki Osman Talha Bağrıaçık okul yolunda öldü! Ailesi görünce yıkıldı!

Son dakika: Konya'da bisikleti ile seyir halinde okula giderken çöp kamyonunun altında kalan 5. Sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Osman Talha Bağrıaçık feci şekilde can verdi. Acı haberi alan ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 19.09.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:29
SON DAKİKA: 10 yaşındaki Osman Talha Bağrıaçık okul yolunda öldü! Ailesi görünce yıkıldı!

Son dakika: Yürekleri yakan kaza, bu sabah 08.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Çakılharmanlar ile Harmancık Caddesi Kavşağında yaşandı.

SON DAKİKA: 10 yaşındaki Osman Talha Bağrıaçık okul yolunda öldü! Ailesi görünce yıkıldı!

Hasan Arıcıoğlu (39) idaresindeki çöp kamyonu, Osman Talha Bağrıaçık'ın kullandığı bisiklete çarpıştı.

Konya'da feci ölüm! Çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti | Video

SON DAKİKA: 10 yaşındaki Osman Talha Bağrıaçık okul yolunda öldü! Ailesi görünce yıkıldı!

Çarpışmanın etkisiyle kamyonu altına savrulan 5. Sınıf öğrencisi Osman Talha Bağrıaçık (10) ağır şekilde yaralandı.

SON DAKİKA: 10 yaşındaki Osman Talha Bağrıaçık okul yolunda öldü! Ailesi görünce yıkıldı!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Osman Talha Bağrıaçık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

SON DAKİKA: 10 yaşındaki Osman Talha Bağrıaçık okul yolunda öldü! Ailesi görünce yıkıldı!

Kamyon sürücüsü Arıcıoğlu ile gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Osman Talha Bağrıaçık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kamyon sürücüsü Arıcıoğlu ile gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

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