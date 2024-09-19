SON DAKİKA: 10 yaşındaki Osman Talha Bağrıaçık okul yolunda öldü! Ailesi görünce yıkıldı!

Kamyon sürücüsü Arıcıoğlu ile gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Osman Talha Bağrıaçık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kamyon sürücüsü Arıcıoğlu ile gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.