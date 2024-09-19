SON DAKİKA: 10 yaşındaki Osman Talha Bağrıaçık okul yolunda öldü! Ailesi görünce yıkıldı!

Son dakika: Yürekleri yakan kaza, bu sabah 08.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Çakılharmanlar ile Harmancık Caddesi Kavşağında yaşandı. Hasan Arıcıoğlu (39) idaresindeki çöp kamyonu, Osman Talha Bağrıaçık'ın kullandığı bisiklete çarpıştı. Konya'da feci ölüm! Çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti | Video Çarpışmanın etkisiyle kamyonu altına savrulan 5. Sınıf öğrencisi Osman Talha Bağrıaçık (10) ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Osman Talha Bağrıaçık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kamyon sürücüsü Arıcıoğlu ile gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Osman Talha Bağrıaçık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kamyon sürücüsü Arıcıoğlu ile gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.