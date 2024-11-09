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Son Dakika: 9. Yargı Paketi Meclis’te! Yargı Sisteminde Ne Gibi Değişiklikler Olacak? Genel af, infaz düzenlemesi...

9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Uzun süre kamuoyunun gündeminde yer alan 'evli kadının soyadı' hakkına ilişkin madde paketten çıkarıldı. Aynı zamanda yargı paketinde ceza indirimi ve genel af beklentileri de bulunuyordu. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 09.11.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 06:20
Son Dakika: 9. Yargı Paketi Meclis’te! Yargı Sisteminde Ne Gibi Değişiklikler Olacak? Genel af, infaz düzenlemesi...

9. yargı paketi son dakika TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Maddelerin kabul edilmesiyle birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi." Peki, 9. yargı paketi maddeleri ve içeriği nedir, yürürlüğe girdi mi?" İşte detaylar...

Son Dakika: 9. Yargı Paketi Meclis’te! Yargı Sisteminde Ne Gibi Değişiklikler Olacak? Genel af, infaz düzenlemesi...

9. YARGI PAKETİ, TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ

Uzlaştırmacı ve arabulucu olma şartlarını değiştiren Kanun'la hakaret suçu ile yediemin otoparklarında sahipleri tarafından teslim alınmayan araçların satışlarında yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Kanuna göre, hakim ve savcı olmak, avukatlık stajına başlamak için ön eleme niteliğindeki Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sorulacak alanlar arasına "milletlerarası hukuk", "milletlerarası özel hukuk", "genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukuku" eklendi. İhtiyaç duyulması halinde bu alanlara, yönetmelikle yeni hukuk alanları eklenebilecek.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarıldı. Sınavlara yeni alanların eklenmesi ve sınavların yapılma şekli ile sınavlara ilişkin diğer hususlar Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Son Dakika: 9. Yargı Paketi Meclis’te! Yargı Sisteminde Ne Gibi Değişiklikler Olacak? Genel af, infaz düzenlemesi...

9. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Son Dakika: 9. Yargı Paketi Meclis’te! Yargı Sisteminde Ne Gibi Değişiklikler Olacak? Genel af, infaz düzenlemesi...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

9. Yargı Paketi'nde, adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkını güçlendiren, arabuluculuk görüşmelerinin etkinliğini ve arabuluculuk sonucunda verilen kararın icrasını artıran, makul sürede yargılanma hakkını tahkim eden, savunma hakkının temsilcisi olan avukatların haklarını güçlendiren, e-satışlarda vatandaşımızın mülkiyet hakkını koruyan ve oluşabilecek istismarları önleyen düzenlemeler yer almaktadır. Kanun teklifine destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Son Dakika: 9. Yargı Paketi Meclis’te! Yargı Sisteminde Ne Gibi Değişiklikler Olacak? Genel af, infaz düzenlemesi...

9. YARGI PAKETİ DETAYLARI

Kanunla, İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışta teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde beşinden ve her halde 1000 Türk lirasından az olamayacak.

Açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni teklifin verilmesi halinde açık artırma 3 dakika uzatılacak. Uzama süresi içinde yeni teklif verilmesi halinde açık artırma süresi her yeni teklifin verilmesinden itibaren 3 dakika uzatılacak. Son uzama süresi içinde yeni teklif verilmezse mal en yüksek teklif verene ihale edilecek. Uzama sürelerinin toplamı bir saati geçemeyecek. Bir saatlik süre Adalet Bakanlığının kararıyla kısaltılabilecek, uzatılabilecek veya kaldırılabilecek ve bu kararlar Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulacak.

Parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artırma yapılması sonucunda belirlenen sınırların 10 Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmayacağı hükmü, 1000 Türk lirasını aşmayan kısımların dikkate alınmayacağı şeklinde değiştirildi. Yeniden değerleme sonucu belirlenen parasal rakamın 1000 lirayı geçmeyen küsuratı dikkate alınmayacak.

İstinaf ve temyiz kanun yoluna başvuruda esas alınan parasal sınırda yeniden değerleme nedeniyle meydana gelen artış, bölge adliye mahkemesinin kaldırma veya Yargıtay'ın bozma kararları üzerine yeniden verilen kararlar hakkında uygulanmayacak, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlar esas alınacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, adli yardım ödeneğinin barolar arasındaki dağıtımında, birden fazla baronun bulunduğu illerde, her 5 bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 30'u o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılacak.

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