SON DAKİKA: 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti! 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği nasıl, son düzenlemeler neler, genel af ve ceza indirimi var mı?

Son Dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda uzun süredir gündemde olan 9. Yargı Paketi kabul edildi. "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olarak bilinen ve kamuoyunun geniş bir şekilde tartıştığı bu paket, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasal sürecin bir adım daha ilerlemiş oldu.

Yeni yargı paketinin içeriği, ceza indirimi, af düzenlemeleri ve denetimli serbestlik gibi konularda önemli değişiklikler içeriyor. Kamuoyunun merakla beklediği 39 maddelik düzenlemede, özellikle ceza indirimi ve af beklentileri ön plana çıkmıştı.Genel Kurulda kabul edilen yasa teklifi, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Peki 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler, son düzenlemeler nasıl?