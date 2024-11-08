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SON DAKİKA: 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti! 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği nasıl, son düzenlemeler neler, genel af ve ceza indirimi var mı?

Son Dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda uzun süredir gündemde olan 9. Yargı Paketi kabul edildi. "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olarak bilinen ve kamuoyunun geniş bir şekilde tartıştığı bu paket, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasal sürecin bir adım daha ilerlemiş oldu.
Yeni yargı paketinin içeriği, ceza indirimi, af düzenlemeleri ve denetimli serbestlik gibi konularda önemli değişiklikler içeriyor. Kamuoyunun merakla beklediği 39 maddelik düzenlemede, özellikle ceza indirimi ve af beklentileri ön plana çıkmıştı.Genel Kurulda kabul edilen yasa teklifi, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Peki 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler, son düzenlemeler nasıl?

Giriş Tarihi: 08.11.2024 00:59 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 00:59
SON DAKİKA: 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti! 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği nasıl, son düzenlemeler neler, genel af ve ceza indirimi var mı?

9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçti! Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve birçok önemli düzenlemeyi içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Meclis'ten geçerek resmi olarak kabul edildi. Uzun süredir tartışılan ve kamuoyunun gündeminde yer alan 'evli kadının soyadı'na ilişkin düzenleme ise, son dakika değişikliğiyle bu paketten çıkarıldı. Yeni yargı düzenlemeleriyle ilgili detaylar ve yapılan değişiklikler, ilerleyen günlerde daha da netleşecek. İşte, 8 Kasım 2024 9. Yargı Paketi ile ilişkin son düzenlemeler...

SON DAKİKA: 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti! 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği nasıl, son düzenlemeler neler, genel af ve ceza indirimi var mı?

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ DUYURDU!

Adalet Baknı Yılmaz Tunç'un sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımla 9. Yargı Paketi'nin TBMM'den geçtiği kamuoyuyla paylaşıldı. Paylaşımda Bakan Tunç şu ifadelere yer verdi;

"Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda 9'uncu Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

9'uncu Yargı Paketinde;

Adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkını güçlendiren,

Arabuluculuk görüşmelerinin etkinliğinin ve arabuluculuk sonucunda verilen kararın icrasını artıran,

Makul sürede yargılanma hakkını tahkim eden,

Savunma hakkının temsilcisi olan avukatların haklarını güçlendiren,

E-satışlarda vatandaşımızın mülkiyet hakkını koruyan ve oluşabilecek istismarları önleyen
düzenlemeler yer almaktadır.

Kanun teklifine destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

SON DAKİKA: 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti! 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği nasıl, son düzenlemeler neler, genel af ve ceza indirimi var mı?
SON DAKİKA: 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti! 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği nasıl, son düzenlemeler neler, genel af ve ceza indirimi var mı?

YARGI PAKETİNİN İÇERİĞİ VE MADDELERİ

Kanunla, İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışta teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde beşinden ve her halde 1000 Türk lirasından az olamayacak.

SON DAKİKA: 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti! 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği nasıl, son düzenlemeler neler, genel af ve ceza indirimi var mı?

Açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni teklifin verilmesi halinde açık artırma 3 dakika uzatılacak. Uzama süresi içinde yeni teklif verilmesi halinde açık artırma süresi her yeni teklifin verilmesinden itibaren 3 dakika uzatılacak. Son uzama süresi içinde yeni teklif verilmezse mal en yüksek teklif verene ihale edilecek. Uzama sürelerinin toplamı bir saati geçemeyecek. Bir saatlik süre Adalet Bakanlığının kararıyla kısaltılabilecek, uzatılabilecek veya kaldırılabilecek ve bu kararlar Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulacak.

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