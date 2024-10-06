SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli verileri ile Adana’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

Son dakika Adana deprem ile sarsıldı. Endişe ve paniğe sebep olan sarsıntıyı AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetti. Sarsıntının merkez üssü Tufanbeyli olarak kayıtlara geçti. Adana deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile tüm detaylar...