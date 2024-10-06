SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli verileri ile Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?
Adana depremi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tufanbeyli merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bölge sakinleri az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 6 Ekim 2024 Adana deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...
Giriş Tarihi: 06.10.2024 01:05
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 01:09