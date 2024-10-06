  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli verileri ile Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

Adana depremi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tufanbeyli merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bölge sakinleri az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 6 Ekim 2024 Adana deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

Giriş Tarihi: 06.10.2024 01:05 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 01:09
SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli verileri ile Adana’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

Son dakika Adana deprem ile sarsıldı. Endişe ve paniğe sebep olan sarsıntıyı AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetti. Sarsıntının merkez üssü Tufanbeyli olarak kayıtlara geçti. Adana deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile tüm detaylar...

SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli verileri ile Adana’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM OLDU!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 6 Ekim 2024 Pazar günü saat 00.53'te Adana'da bir deprem meydana geldi.

Büyüklük 3.5 (ML)
Yer Tufanbeyli (Adana)
Tarih(TS) 05/10/2024 21:53:51
Enlem 38.2681
Boylam 36.3683
Derinlik 7 (KM)
SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli verileri ile Adana’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli verileri ile Adana’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli verileri ile Adana’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?
SON DAKİKA SON DAKİKA