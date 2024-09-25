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SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor tazeledi! 25 Eylül 2024 ons, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son Dakika altın fiyatları takibi devam ediyor. Haftanın 3'üncü işlem gününde de yükselişi sürdüren grafikte gram altın fiyatı 2900 TL üzerini gördü. FED faiz indirimi ile başlayan etkili kararların yanı sıra uluslararası gelişmeler de alış-satış rakamları üzerinde görülebiliyor. Piyasa yorumcularının beklediği üzere sene sonuna kadar rekorunu tazeleyecek altın fiyatları düşecek mi merak ediliyor. Peki; 25 Eylül 2024 ons, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte son durum...

Giriş Tarihi: 25.09.2024 07:23 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 07:23
SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor tazeledi! 25 Eylül 2024 ons, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Ons altın 2661 dolar seviyesini görürken gram altın fiyatı 2900 seviyesini aşmış durumda. Daha da yükselmesi beklenen rakamlar yatırımcı ve birikim yapanların gündemindeki yerini koruyor. Peki; 25 Eylül 2024 ons, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, son gelişmeler...

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor tazeledi! 25 Eylül 2024 ons, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR!

ABD Merkez Bankası (FED) faiz indirimi ardından istikrarlı yükselişini devam ettiren altın fiyatları beklendiği seviyeye doğru yürüyor. Sene sonu 3000 TL seviyesini göreceği tahmin edilen altının gram fiyatı 2900 liranın üzerini gördü.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor tazeledi! 25 Eylül 2024 ons, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Uluslararası gelişmelerin ve kararların etkili olduğu canlı grafikte ons altın da en çok takip edilenler arasında. 2661 dolar seviyesinde bulunan ons da rekorunu tazelemeye devam ediyor.

Peki; bugün altın fiyatları ne kadar?

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor tazeledi! 25 Eylül 2024 ons, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

25 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.660,23 dolar
SATIŞ: 2.661,54 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor tazeledi! 25 Eylül 2024 ons, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.922,31 TL
SATIŞ: 2.923,67 TL

SON DAKİKA SON DAKİKA