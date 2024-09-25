SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor tazeledi! 25 Eylül 2024 ons, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son Dakika altın fiyatları takibi devam ediyor. Haftanın 3'üncü işlem gününde de yükselişi sürdüren grafikte gram altın fiyatı 2900 TL üzerini gördü. FED faiz indirimi ile başlayan etkili kararların yanı sıra uluslararası gelişmeler de alış-satış rakamları üzerinde görülebiliyor. Piyasa yorumcularının beklediği üzere sene sonuna kadar rekorunu tazeleyecek altın fiyatları düşecek mi merak ediliyor. Peki; 25 Eylül 2024 ons, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte son durum...