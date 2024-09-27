  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Son dakika | Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın yaralandı: Serhat Akın'a silahlı saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: Eski Fenerbahçeli ve milli futbolcu Serhat Akın Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Serhat Akın'ın yorumcu olarak katıldığı program çıkışı uğradığı silahlı saldırı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor. İşte şok görüntüler...

Giriş Tarihi: 27.09.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:23
Son dakika | Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın yaralandı: Serhat Akın’a silahlı saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika... Fenerbahçeli eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın bir kanaldaki spor programının çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Akın, saldırıyı sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" şeklinde duyurdu. Hastaneye kaldırılan futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika | Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın yaralandı: Serhat Akın’a silahlı saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Serhat Akın'ın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradığı anlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Son dakika | Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın yaralandı: Serhat Akın’a silahlı saldırı görüntüleri ortaya çıktı

MOTOSİKLETLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Eski futbolcu Serhat Akın'ın ayağından vurulma anı kamerada

Son dakika | Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın yaralandı: Serhat Akın’a silahlı saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın'ın, Ataşehir'deki özel hastanede tedavisi devam ediyor

Son dakika | Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın yaralandı: Serhat Akın’a silahlı saldırı görüntüleri ortaya çıktı

DERBİ SONRASI SÖYLEDİĞİ SÖZLER SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Serhat Akın, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası program söylediği sözler çokça paylaşılmıştı. Akın, "Bugün 3 gol yenilmiş ve taraftarın istifa diye bağırmamalarını kınıyorum. Fenerbahçeliliği bitirdiler. Tek ricam, Aziz Başkan, Ülker veya kim varsa Fenerbahçelilerin toplanıp acilen bu adamı indirmeleri lazım. Burayı babasının çiftliği gibi oynuyor."

SON DAKİKA SON DAKİKA