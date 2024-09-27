Son dakika | Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın yaralandı: Serhat Akın'a silahlı saldırı görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: Eski Fenerbahçeli ve milli futbolcu Serhat Akın Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Serhat Akın'ın yorumcu olarak katıldığı program çıkışı uğradığı silahlı saldırı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor. İşte şok görüntüler...
Giriş Tarihi: 27.09.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:23