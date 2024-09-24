SON DAKİKA: Faizsiz kredi için yeni dönem! Bankalar arası rekabet kızıştı: Sıfır faizli kredi için yeni rakam 50 bin lira! İşte 0 faizli kredi için tüm detaylar...
Son dakika haberi...Bankalar sıfır faizli kredi kampanyaları için rekabete girdi. Bankalar tarafından duyurulan faizsiz kredi için vatandaşları sevindiren detaylar belli oldu. 0 faizli kredi veren bankalar yeni rakam ve tarihleri duyurdu. Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören sıfır faizli kredi kampanyaları için tavan rakam 50 bin lira olarak belirlendi. Rakamın 50 bin lira olarak açıklanması sonrasında sıfır faizli kredi veren bankalar sorusu yoğun aratmalara sebep oldu. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? 0 faizli kredi başvuru şartları neler? İşte sıfır faizli kredi için merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:41