SON DAKİKA: Faizsiz kredi için yeni dönem! Bankalar arası rekabet kızıştı: Sıfır faizli kredi için yeni rakam 50 bin lira! İşte 0 faizli kredi için tüm detaylar...

FAİZSİZ KREDİ İÇİN RAKAM 50 BİN LİRA

Sıfır faizli kredi ile ihtiyaçlarını faizsiz bir şekilde karşılamak isteyenler bankaların sıfır faizli kredi kampanyalarına yöneldi. Bankalar ise yoğun talep karşısında tüm imkanları seferber etmiş durumda. Tavan rakam olarak 50 bin liranın belirlenmesi ise kampanyaya ilgiyi ciddi oranda artırdı. Peki faizsiz kredi için şartlar neler? Her banka sıfır faizli kredi veriyor mu? İşte tüm soruların cevapları...