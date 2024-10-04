SON DAKİKA: Faizsiz kredi için ekim dönemi başladı! Rekabet kızıştı: Sıfır faizli kredi için rakam 50 bin lira! 0 faizli 50 bin lira anında cepte!
Son dakika haberi...Sıfır faizli kredi kampanyaları ekim ayında da son sürat devam ediyor. Sıfır faizli kredi veren bankalar ekim ayı sıfır faizli kredi kampanyaları için detayları duyururken rakam ve tarihlerde güncellemeye gitti. Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlara maliyet avantajı sağlayan 0 faizli kredi kampanyaları için tavan rakam 50 bin lira duyuruldu. Tavan rakamın 50 bin lira olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar sıfır faizli kredi için araştırmalarını yoğunlaştırırken sıfır faizli kredi veren bankalar hangisi sorusu büyük merak konusu oldu. Peki sıfır faizli kredi veren bankalar hangisi? Faizsiz kredi başvuru şartları ne? İşte faizsiz kredi kampanyalarına dair merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 04.10.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 10:14