SON DAKİKA: Faizsiz kredi için ekim dönemi başladı! Rekabet kızıştı: Sıfır faizli kredi için rakam 50 bin lira! 0 faizli 50 bin lira anında cepte!

SIFIR FAİZLİ KREDİ İÇİN ANINDA CEVAP

Bankalar arasında yeni müşteri çekme yarışı sürüyor. Bankalar yaşanan rekabete istinaden yeni kampanyalar duyururken vatandaşa sundukları sıfır faizli kredi kampanyaları büyük taleple karşı karşıya kalıyor. Faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlara maliyet avantajı sunarken aynı zamanda kolaylık gibi birçok konforuda beraberinde getiriyor. Peki nedir bu konfor? Bankalar sıfır faizli kredi için dijital ortamlar üzerinden bir sistem kurmuş durumda. Bu sisteme göre vatandaşlar şubeye gitmeden dijital uygulamalar ile bankaların müşterisi olabiliyor ve sıfır faizli kredi için başvuru gerçekleştirebiliyor. Bankalar tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvurusu onaylanan krediler anında vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.