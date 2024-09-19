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SON DAKİKA… İstanbul’da 26 yaşındaki Neslişah Şentürk otel odasında ölü bulundu: O detay kan dondurdu!

Son dakika haberi… İstanbul'da 26 yaşındaki Neslişah Şentürk, gece saatlerinde gittiği otel odasında ölü bulundu. İddiaya göre otel görevlileri, genç kızın odasından tartışma sesleri duydu… Gizemli ölüm araştırılırken o detay kan dondurdu!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 19.09.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:09
SON DAKİKA… İstanbul’da 26 yaşındaki Neslişah Şentürk otel odasında ölü bulundu: O detay kan dondurdu!

Gizem dolu olay İstanbul Fatih'te yaşandı. 26 yaşındaki Neslişah Şentürk geçtiğimiz hafta sonu gece saatlerinde otele giriş yaptı.

SON DAKİKA… İstanbul’da 26 yaşındaki Neslişah Şentürk otel odasında ölü bulundu: O detay kan dondurdu!

CANSIZ BEDENİNİ OTEL GÖREVLİLİLERİ BULDU!

Odasından tartışma seslerinin gelmesi üzerine diğer misafirler resepsiyonu aradı. Otel görevlisi, Neslişah'ın odasına girdiğinde ise korkunç manzara ile karşılaştı. Büyük panik yaşayan otel görevlileri hemen polis ekiplerini aradı.

İstanbul'da otel odasında ölü bulunan genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA… İstanbul’da 26 yaşındaki Neslişah Şentürk otel odasında ölü bulundu: O detay kan dondurdu!

Olay yerine giden ekipler yaptıkları incelemede otel odasında çeşitli uyuşturucu haplara ulaştı. Genç kızın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

SON DAKİKA… İstanbul’da 26 yaşındaki Neslişah Şentürk otel odasında ölü bulundu: O detay kan dondurdu!

Neslişah, yapılan cenaze töreniyle toprağa verilirken gizemli ölümüyle ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.

SON DAKİKA… İstanbul’da 26 yaşındaki Neslişah Şentürk otel odasında ölü bulundu: O detay kan dondurdu!

OLAY GÜNÜ AİLESİYLE KAVGA MI ETTİ?

Öyle ki yapılan incelemelerde genç kızın olay günü ailesiyle bir tartışma yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Otel odasına girmeden koridorda kimle ne tartıştı bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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