SON DAKİKA… İstanbul’da 26 yaşındaki Neslişah Şentürk otel odasında ölü bulundu: O detay kan dondurdu!

OLAY GÜNÜ AİLESİYLE KAVGA MI ETTİ?

Öyle ki yapılan incelemelerde genç kızın olay günü ailesiyle bir tartışma yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Otel odasına girmeden koridorda kimle ne tartıştı bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.