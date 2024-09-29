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SON DAKİKA… İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş!

SON DAKİKA... Türkiye, nefesini tuttu Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlendi. Soruşturma kapsamında aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar başta olmak üzere anne ve ağabeyin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Yeni görüntüler var" açıklaması sonrası gözler o kamera kayıtlara çevrildi. Buna göre askeri üs noktadaki "Şahin Gözü" kameralarının Narin Güran'ın evi ile Nevzat Bahtiyar'ın da evinin olduğu bölgeyi kontrol ettiği ve bu kayıtların soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtildi. İşte detaylar!

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 29.09.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 12:28
SON DAKİKA… İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA… İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş!

ANNE VE AĞABEY DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Türkiye'yi sarsan cinayette aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat ve eşi Hediye kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı.

SON DAKİKA… İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş!

Ancak cinayet bir türlü aydınlatılamadı. Nevzat Bahtiyar'ın verdiği üç ifade de kafaları karıştırdı. Bahtiyar'ın "Narin'i Salim Güran öldürdü" ifadesine rağmen amca suçlamalara karşı çıktı.

SON DAKİKA… İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş!

BAKAN TUNÇ'TAN SORUŞTURMAYLA İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMA

Herkes "Katil kim?" sorusunu sorarken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmayla ilgili son dakika bilgisini paylaştı. Cinayet soruşturmasında yeni kamera görüntüleri olduğunu belirten Bakan Tunç, "Elimizde yeni kayıtlar var, TÜBİTAK tarafından inceleniyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş!

Bu açıklamaların ardından Tavşantepe Köyü'ne yakın askeri üs bölgesindeki Şahin Gözü kameralarının Narin Güran'ın evinin yanı sıra itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın da evinin olduğu yerleri gördüğü bilgisine ulaşıldı.

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