SON DAKİKA… İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş!

SON DAKİKA... Türkiye, nefesini tuttu Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlendi. Soruşturma kapsamında aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar başta olmak üzere anne ve ağabeyin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Yeni görüntüler var" açıklaması sonrası gözler o kamera kayıtlara çevrildi. Buna göre askeri üs noktadaki "Şahin Gözü" kameralarının Narin Güran'ın evi ile Nevzat Bahtiyar'ın da evinin olduğu bölgeyi kontrol ettiği ve bu kayıtların soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtildi. İşte detaylar!