SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM OLDU! Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır'da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Malatya depremi şiddeti ve merkez üssü
Son dakika Malatya'da deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle 5.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerden hissedildi. Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır'da yaşan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? Sorularına yanıt arıyor. Depremin merkezi Kale olarak açıklarken saatini ise 10:46 olarak duyurdu. İşte Malatya depremine dair detaylar
Giriş Tarihi: 16.10.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 11:37