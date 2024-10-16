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SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM OLDU! Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır'da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Malatya depremi şiddeti ve merkez üssü

Son dakika Malatya'da deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle 5.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerden hissedildi. Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır'da yaşan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? Sorularına yanıt arıyor. Depremin merkezi Kale olarak açıklarken saatini ise 10:46 olarak duyurdu. İşte Malatya depremine dair detaylar

Giriş Tarihi: 16.10.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 11:37
SON DAKİKA MALATYA’DA DEPREM OLDU! Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır’da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Malatya depremi şiddeti ve merkez üssü

Malatya'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Depremi hisseden vatandaşlar sarsıntının detaylarını araştırmaya başladı. Depreme ait bilgiler AFAD ve Kandilli verileriyle paylaşıldı. İşte 16 Ekim Malatya deprem detayları...

SON DAKİKA MALATYA’DA DEPREM OLDU! Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır’da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Malatya depremi şiddeti ve merkez üssü

SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM!
Büyüklük:5.9 (Mw)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-10-16
Saat:10:46:31 TSİ
Enlem:38.36583 N
Boylam:38.79611 E
Derinlik:10.07 km

SON DAKİKA MALATYA’DA DEPREM OLDU! Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır’da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Malatya depremi şiddeti ve merkez üssü

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA MALATYA’DA DEPREM OLDU! Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır’da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Malatya depremi şiddeti ve merkez üssü

SON DAKİKA MALATYA’DA DEPREM OLDU! Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır’da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Malatya depremi şiddeti ve merkez üssü
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