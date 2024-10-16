SON DAKİKA: Malatya’da okullar tatil mi? 16-17 Ekim bugün ve yarın okullar tatil mi, kaç gün edildi? Valilik’ten açıklama

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili paylaşımda bulundu:

Bakan Yerlikaya, "Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.