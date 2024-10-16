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SON DAKİKA: Malatya'da okullar tatil mi? 16-17 Ekim bugün ve yarın okullar tatil mi, kaç gün edildi? Valilik'ten açıklama

Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Çevre illerden hissedilen şiddetli sarsıntının ardından Malatya'da okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi.AFAD verilerine göre, Merkezi Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz saha çalışması yapıladığını ve okulların tahliye edildiğini duyurdu. 16-17 Ekim'de okullarda eğitime ara verip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Malatya'da okullar tatil mi, bugün ve yarın okullar tatil mi? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 16.10.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 12:27
SON DAKİKA: Malatya’da okullar tatil mi? 16-17 Ekim bugün ve yarın okullar tatil mi, kaç gün edildi? Valilik’ten açıklama

Malatya'da çevre illerden hissedilen 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere çevre illerden hissedildi. Yaşanan depremin ardından eğitime ara verip verilmeyeceği merak konusu olurken Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan açıklama geldi. Peki, Malatya'da yarın okullar tatil mi? İşte o açıklama

SON DAKİKA: Malatya’da okullar tatil mi? 16-17 Ekim bugün ve yarın okullar tatil mi, kaç gün edildi? Valilik’ten açıklama

SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM!
Büyüklük:5.9 (Mw)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-10-16
Saat:10:46:31 TSİ
Enlem:38.36583 N
Boylam:38.79611 E
Derinlik:10.07 km

SON DAKİKA: Malatya’da okullar tatil mi? 16-17 Ekim bugün ve yarın okullar tatil mi, kaç gün edildi? Valilik’ten açıklama

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
5.9 şiddetindeki deprem sonrasında okullar tahliye edildi ve bugün eğitime ara verildi.

Öğrenciler, aileleri eşliğinde okullardan ayrıldı. Yarın tatil olup olmayacağına dair Valilik açıklaması bekleniyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Depremden sonra okullar tahliye edildi, bugün okul yok" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Malatya’da okullar tatil mi? 16-17 Ekim bugün ve yarın okullar tatil mi, kaç gün edildi? Valilik’ten açıklama

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili paylaşımda bulundu:

Bakan Yerlikaya, "Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

SON DAKİKA: Malatya’da okullar tatil mi? 16-17 Ekim bugün ve yarın okullar tatil mi, kaç gün edildi? Valilik’ten açıklama

ELAZIĞ'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

5.9 büyüklüğündeki sarsıntının çevre illerden hissedilmesinin ardından son dakika duyurusuyla Elazığ'da da eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

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