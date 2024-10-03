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Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi: Sır perdesi çözülüyor...

Son dakika: Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni çuval içinde dere yatağında gömülü vaziyette bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde çemberin daraldığı öğrenildi. Askeri güvenlik kulenin 'Şahin Gözü' ve köyde el konulan bazı güvenlik kameraların çözümüyle ilgili çalışmalar TÜBİTAK'ta görevlendirilen "özel ekip" tarafından yapılıyor. Görüntülerin büyük oranda tamamlandığı da öğrenildi. Çalışmaların ardından Narin cinayetinin üstündeki sır perdesinin kısa süre içerisinde aydınlığa kavuşacağı bekleniyor.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 03.10.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 15:40
Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi: Sır perdesi çözülüyor...

Son dakika: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos tarihinde kuran kursundan çıkıp evine gittikten sonra kayıplara karışan Narin Güran cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi: Sır perdesi çözülüyor...

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile muhtar amcası Salim Güran ve küçük kızı dere yatağında gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konuldu.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi: Sır perdesi çözülüyor...

Başsavcılığın koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının yürüttüğü 'Narin Güran cinayeti'nde bir süre önce köyü hakim bir tepeden gören askeri üs bölgesine ait 20 km'lik bir alanı kontrol edebilen 'Şahin Gözü' kamerası ile köyde Narin'in amcalarına ait güvenlik kamerası kayıtlarına el konulmuştu.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi: Sır perdesi çözülüyor...

Soruşturma savcısının talimatıyla el konulan ve cinayetin üzerindeki sis perdesini kaldıracak önemi sahip görüntüler, TÜBİTAK'a gönderildi.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi: Sır perdesi çözülüyor...

Söz konusu görüntüler TÜBİTAK'ta büyük bir titizlik ve saniye saniye izlenerek çözümü yapılıyor.

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