Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi: Sır perdesi çözülüyor...

Son dakika: Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni çuval içinde dere yatağında gömülü vaziyette bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde çemberin daraldığı öğrenildi. Askeri güvenlik kulenin 'Şahin Gözü' ve köyde el konulan bazı güvenlik kameraların çözümüyle ilgili çalışmalar TÜBİTAK'ta görevlendirilen "özel ekip" tarafından yapılıyor. Görüntülerin büyük oranda tamamlandığı da öğrenildi. Çalışmaların ardından Narin cinayetinin üstündeki sır perdesinin kısa süre içerisinde aydınlığa kavuşacağı bekleniyor.