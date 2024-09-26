SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni kamera kayıtları! Amcaları Memduh, Erhan ve Barış…

Son dakika: Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cansız bedeni bir çuval içinde Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada, jandarma 3 soruşturma savcısının gözetiminde, Narin'in amcaları Memduh, Erhan ve Barış Güran'ın evinde aramalar yaptı. Jandarma amca Erhan ve Barış Güran'a ait kamera kayıt cihazına el koydu. Söz konusu cihazlar TÜBİTAK'ta incelemeye alındı. İşte Narin Güran haberinin detayları