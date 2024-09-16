Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Diyarbakır'da canice öldürülen 8 yaşındaki Narin'in katili bulundu mu, son durum ne?

Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Narin Güran Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolmuş ve 8 Eylül'de cesedine ulaşılmıştı. Korkunç cinayet Türkiye'nin gündemine otururken, Narin'in kaybolmasından bulunmasına kadar geçen süreçte garip olaylar yaşandı. Özellikle Amca Salim Güran'ın aracında Narin'in iki DNA'sının bulunması bütün okları o yöne çevirse de cinayetin nasıl işlendiği ile ilgili bir bilgi öğrenilemedi. Peki, Narin Güran'ın katili bulundu mu, son durum ne? İşte Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri;