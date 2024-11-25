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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi çekmek isteyenler dikkat! 50 bin lira faizsiz kredi veren bankalar belli oldu...

SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi çekmek isteyenler dikkat! 50 bin lira faizsiz kredi veren bankalar belli oldu...

Son dakika haberi...Sıfır faizli kredi çekmek isteyenleri sevindirecek haber bankalar tarafından açıklandı. Yeni müşteri çekebilmek adına bankaların vatandaşlara sunduğu faizsiz kredi kampanyaları başta maliyet avantajı olmak üzere vatandaşlara çok sayıda kolaylık sağlıyor. Kasım ayında da son sürat devam eden 0 faizli kredi kampanyaları için tavan rakam 50 bin lira olarak açıklandı. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Sıfır faizli kredi başvuru şartları ne? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 25.11.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 13:48
SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi çekmek isteyenler dikkat! 50 bin lira faizsiz kredi veren bankalar belli oldu...

Son dakika haberleri...Bankalar tarafından sunulan faizsiz kredi kampanyaları son sürat hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların faiz ödemeden ihtiyaçlarını karşılamak adına talep ettiği 0 faizli kredi kampanyaları yeni müşteri çekebilmek adına bankalar tarafından da cazibesini koruyor. Sıfır faizli kredi veren bankalar ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İşte vatandaşların sıfır faizli kredi için merak ettiği soruların cevapları...

SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi çekmek isteyenler dikkat! 50 bin lira faizsiz kredi veren bankalar belli oldu...

SIFIR FAİZLİ KREDİ İÇİN KASIM FIRSATI

Sıfır faizli kredi kampanyaları için kasım dönemi sona eriyor. Kasımın son günlerinde araştırmaları yoğunlaşan faizsiz kredi kampanyaları için bankalar arasındaki rekabet kızıştı. Kızışan rekabet rakamlara yansıdı. Bankalar 0 faizli kredi için tavan rakamı 50 bin lira olarak duyurdu.

SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi çekmek isteyenler dikkat! 50 bin lira faizsiz kredi veren bankalar belli oldu...

ŞUBESİZ, FAİZSİZ 50 BİN LİRA CEPLERDE

Faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlara sadece maliyet avantajı sağlamakla kalmıyor beraberinde çok sayıda kolaylık getiriyor. Bu kolaylıkların başında dijitallik geliyor. Buna göre vatandaşların banka müşterisi olmak içinde faizsiz kredi başvurusu içinde şubeye gitmesine gerek kalmıyor. Vatandaşlar bankaların dijital uygulamaları ile banka müşterisi olabiliyor ve kredi başvurusu gerçekleştirebiliyor. Değerlendirme sonrasında onaylanan krediler anında vatandaşların hesaplarına aktarılıyor.

SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi çekmek isteyenler dikkat! 50 bin lira faizsiz kredi veren bankalar belli oldu...

FİNDEKS NOTUNA DİKKAT!

Vatandaşlar ihtiyaçlarını faizsiz karşılamak isterken bankalarda yeni müşteri çekmek istiyor. Bu nedenle ortaya konulan faizsiz kredi kampanyaları iki taraf içinde kritik bir öneme sahip. Fakat faizsiz kredi için bazı bankalar bazı koşullar talep edebiliyor. Tüm bankalar kampanyayı yeni müşterilerine sunarken bazı bankalar ekstra koşullarda talep ediyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise findeks kredi notu detayı olarak karşımıza çıkıyor.

SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi çekmek isteyenler dikkat! 50 bin lira faizsiz kredi veren bankalar belli oldu...

İŞTE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN 10 BANKA

ENPARA

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.

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