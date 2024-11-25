SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi çekmek isteyenler dikkat! 50 bin lira faizsiz kredi veren bankalar belli oldu...
Son dakika haberi...Sıfır faizli kredi çekmek isteyenleri sevindirecek haber bankalar tarafından açıklandı. Yeni müşteri çekebilmek adına bankaların vatandaşlara sunduğu faizsiz kredi kampanyaları başta maliyet avantajı olmak üzere vatandaşlara çok sayıda kolaylık sağlıyor. Kasım ayında da son sürat devam eden 0 faizli kredi kampanyaları için tavan rakam 50 bin lira olarak açıklandı. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Sıfır faizli kredi başvuru şartları ne? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...
Giriş Tarihi: 25.11.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 13:48