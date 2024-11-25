SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi çekmek isteyenler dikkat! 50 bin lira faizsiz kredi veren bankalar belli oldu...

FİNDEKS NOTUNA DİKKAT!

Vatandaşlar ihtiyaçlarını faizsiz karşılamak isterken bankalarda yeni müşteri çekmek istiyor. Bu nedenle ortaya konulan faizsiz kredi kampanyaları iki taraf içinde kritik bir öneme sahip. Fakat faizsiz kredi için bazı bankalar bazı koşullar talep edebiliyor. Tüm bankalar kampanyayı yeni müşterilerine sunarken bazı bankalar ekstra koşullarda talep ediyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise findeks kredi notu detayı olarak karşımıza çıkıyor.