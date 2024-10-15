SİVAS DEPREM SON DAKİKA! 15 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli ile Sivas’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Sivas’ta peş peşe korkutan depremler!

Sivas deprem şiddeti ve merkezi gündemde. Sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri ve çevre iller AFAD tarafından bilgilere ulaştı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi son depremler listesi de kontrol ediliyor. Sivas'ta deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, yanıtlar...