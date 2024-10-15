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SİVAS DEPREM SON DAKİKA! 15 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli ile Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Sivas'ta peş peşe korkutan depremler!

Sivas deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri ile paylaşılan depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bölge sakinlerinin gündeminde. Sarsıntıyı hissedenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; 15 Ekim Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 15.10.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:19
SİVAS DEPREM SON DAKİKA! 15 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli ile Sivas’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Sivas’ta peş peşe korkutan depremler!

Sivas deprem şiddeti ve merkezi gündemde. Sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri ve çevre iller AFAD tarafından bilgilere ulaştı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi son depremler listesi de kontrol ediliyor. Sivas'ta deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, yanıtlar...

SİVAS DEPREM SON DAKİKA! 15 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli ile Sivas’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Sivas’ta peş peşe korkutan depremler!

SON DAKİKA: SİVAS'TA DEPREM!

AFAD verilerine göre Sivas Gürün merkez üssünde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 11 km altında kaydedildi.

İşte, detaylar...

SİVAS DEPREM SON DAKİKA! 15 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli ile Sivas’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Sivas’ta peş peşe korkutan depremler!

DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Gürün (Sivas)

Tarih:2024-10-15

Saat:14:17:00 TSİ

Derinlik:11.08 km

SİVAS DEPREM SON DAKİKA! 15 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli ile Sivas’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Sivas’ta peş peşe korkutan depremler!
3.5 ŞİDDETİNDE ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ!
Büyüklük 3.5 (ML)
Yer Gürün (Sivas)
Tarih(UTC) 15-10-2024 12:04:18
Enlem 38.8744
Boylam 37.46
Derinlik 9.6 (KM)
SİVAS DEPREM SON DAKİKA! 15 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli ile Sivas’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Sivas’ta peş peşe korkutan depremler!

SON DEPREMLER LİSTESİ

Depremin merkez üssü, şiddeti, derinliği bilgilerine AFAD ve Kandili Rasathanesi sistemlerinden ulaşılabiliyor. İşte, deprem sorgulama ekranları:

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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