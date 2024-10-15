SİVAS DEPREM SON DAKİKA! 15 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli ile Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Sivas'ta peş peşe korkutan depremler!
Sivas deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri ile paylaşılan depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bölge sakinlerinin gündeminde. Sarsıntıyı hissedenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; 15 Ekim Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 15.10.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:19