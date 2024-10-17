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Son Dakika: Sivas'ta peş peşe deprem, çevre illerde hissedildi! AFAD ve Kandilli verileriyle Sivas depremi kaç şiddetinde?

Son Dakika: Sivas'ta deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle 4.7 büyüklüğündeki deprem çevre illerden hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? Sorularına yanıt arıyor. Depremin merkezi Sivas Merkez ilçesi olarak açıklarken saatini ise 11:29 olarak duyuruldu. İşte, Sivas depremi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

Giriş Tarihi: 17.10.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:49
Son Dakika: Sivas’ta peş peşe deprem, çevre illerde hissedildi! AFAD ve Kandilli verileriyle Sivas depremi kaç şiddetinde?

Son Dakika: Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Depremi hisseden vatandaşlar sarsıntının detaylarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Depreme ait bilgiler AFAD ve Kandilli verileriyle paylaşıldı. İşte, 17 Ekim Sivas deprem detayları...

Son Dakika: Sivas’ta peş peşe deprem, çevre illerde hissedildi! AFAD ve Kandilli verileriyle Sivas depremi kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: SİVAS'TA DEPREM!
AFAD verilerine göre Sivas Merkez ilçesinde üssünde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.57 km altında kaydedildi.
İşte, detaylar...

Son Dakika: Sivas’ta peş peşe deprem, çevre illerde hissedildi! AFAD ve Kandilli verileriyle Sivas depremi kaç şiddetinde?

SİVAS'TA KORKUTAN DEPREM

Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Merkez (Sivas)
Tarih:2024-10-17
Saat:11:29:55 TSİ
Enlem:39.65278 N
Boylam:37.35278 E
Derinlik:10.57 km

Son Dakika: Sivas’ta peş peşe deprem, çevre illerde hissedildi! AFAD ve Kandilli verileriyle Sivas depremi kaç şiddetinde?

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Merkez (Sivas)
Tarih:2024-10-17
Saat:11:39:06 TSİ
Enlem:39.64833 N
Boylam:37.35778 E
Derinlik:22.98 km

Son Dakika: Sivas’ta peş peşe deprem, çevre illerde hissedildi! AFAD ve Kandilli verileriyle Sivas depremi kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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