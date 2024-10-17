Son Dakika: Sivas'ta peş peşe deprem, çevre illerde hissedildi! AFAD ve Kandilli verileriyle Sivas depremi kaç şiddetinde?
Son Dakika: Sivas'ta deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle 4.7 büyüklüğündeki deprem çevre illerden hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? Sorularına yanıt arıyor. Depremin merkezi Sivas Merkez ilçesi olarak açıklarken saatini ise 11:29 olarak duyuruldu. İşte, Sivas depremi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…
Giriş Tarihi: 17.10.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:49