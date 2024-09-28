SON DEPREMLER 28 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Türkiye jeopolitik konumu itibarıyla deprem kuşağında yer aldığından dolayı her gün irili ufaklı sarsıntılar yaşanmaktadır. Vatandaşlar ise ikamet ettikleri bölgeler ve çevresinde deprem olup olmadığını öğrenmek adına arama motorlarındaki sorgulamalarını sürdürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle son depremler anbean listeleniyor. Peki, 28 Eylül 2024 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 28.09.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 08:05