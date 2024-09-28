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SON DEPREMLER 28 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Türkiye jeopolitik konumu itibarıyla deprem kuşağında yer aldığından dolayı her gün irili ufaklı sarsıntılar yaşanmaktadır. Vatandaşlar ise ikamet ettikleri bölgeler ve çevresinde deprem olup olmadığını öğrenmek adına arama motorlarındaki sorgulamalarını sürdürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle son depremler anbean listeleniyor. Peki, 28 Eylül 2024 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 28.09.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 08:05
SON DEPREMLER 28 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son günlerde ülkemizde yaşanan sarsıntılar vatandaşlar arasında panik yarattı. Bulunduğu bölgede ve çevresinde deprem olup olmadığını merak edenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine bakarak; en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini ayrıntılıo deprem verileriyle birlikte öğrenebiliyor. İşte, 28 Eylül 2024 Cumartesi gününün son deprem verileri haberin devamında...

SON DEPREMLER 28 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

28 EYLÜL SON DEPREMLER

Büyüklük 2.7 (ML)
Yer Akdeniz
Tarih(UTC) 28-09-2024 01:06:00
Enlem 35.2778
Boylam 35.3436
Derinlik 40.67 (KM)
Büyüklük 2.5 (ML)
Yer Elmadağ (Ankara)
Tarih(UTC) 27-09-2024 17:15:20
Enlem 40.0547
Boylam 33.2242
Derinlik 6.98 (KM)
Büyüklük 2.5 (ML)
Yer Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih(UTC) 27-09-2024 16:47:33
Enlem 38.26
Boylam 37.2656
Derinlik 7 (KM)
Büyüklük 2.5 (ML)
Yer Merkez (Bingöl)
Tarih(UTC) 27-09-2024 06:12:39
Enlem 39.0183
Boylam 40.2717
Derinlik 7 (KM)
SON DEPREMLER 28 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:


KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 28 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son deprem verileri anbean güncel haliyle listelenmektedir.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 28 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
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