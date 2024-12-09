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KAPTANLIK YARIŞI! 9 Aralık Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takımlar belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir kaptanlık oyunu daha izleyicilerle buluşuyor! Yarışmacı sayısının 8'e düşmesiyle birlikte son kaptanlık yarışı bu akşam ekranlara gelecek. Bu bölümde, mavi takım kaptanlığını kazanmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele edecek. Danilo, Mehmet ve Somer Şef, yarışmacılardan bu kez 'Beef Wellington' yapmalarını istedi. Gecenin sonunda, en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak belirlenirken, aynı zamanda kırmızı takım kaptanını seçme şansını da elde edecek. Peki, 9 Aralık 2024 Pazartesi günü yayınlanan bölümde, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?