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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor KAPTANLIK YARIŞI! 9 Aralık Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takımlar belli oldu mu?

KAPTANLIK YARIŞI! 9 Aralık Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takımlar belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir kaptanlık oyunu daha izleyicilerle buluşuyor! Yarışmacı sayısının 8'e düşmesiyle birlikte son kaptanlık yarışı bu akşam ekranlara gelecek. Bu bölümde, mavi takım kaptanlığını kazanmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele edecek. Danilo, Mehmet ve Somer Şef, yarışmacılardan bu kez 'Beef Wellington' yapmalarını istedi. Gecenin sonunda, en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak belirlenirken, aynı zamanda kırmızı takım kaptanını seçme şansını da elde edecek. Peki, 9 Aralık 2024 Pazartesi günü yayınlanan bölümde, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Giriş Tarihi: 09.12.2024 22:21 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 22:21
KAPTANLIK YARIŞI! 9 Aralık Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takımlar belli oldu mu?

9 Aralık Pazartesi akşamı Masterchef Türkiye'de kaptanlık yarışı için heyecan dorukta. Yarışmacılar hünerlerini sergileyerek en iyi tabakla Mavi kaptanlığa hak kazanmak istiyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, mavi ve kırmızı takımlar belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

KAPTANLIK YARIŞI! 9 Aralık Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takımlar belli oldu mu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı sürüyor! Şeflerin değerlendirmeleri sonrasında bu akşam mavi takım kaptanı belli olacak. Mavi takım kaptanı, aynı zamanda kırmızı takım kaptanını seçecek. Her iki kaptan da kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak ve büyük mücadele için hazırlıklarını tamamlayacak.

KAPTANLIK YARIŞI! 9 Aralık Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takımlar belli oldu mu?

MAVİ TAKIM

Masterchef'te takımlar henüz belli olmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

KAPTANLIK YARIŞI! 9 Aralık Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takımlar belli oldu mu?

KIRMIZI TAKIM

Masterchef'te takımlar henüz belli olmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

KAPTANLIK YARIŞI! 9 Aralık Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takımlar belli oldu mu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ 8 ARALIK?

MasterChef'te elenen son isim Emre oldu.

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