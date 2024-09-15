Sosyal medyada kısa sürede popüler oldu görenler inanamadı! Uzman uyardı: “Bu yöntem trafik kazalarına neden olabilir…”

Araba kullanmak birçok kişi için keyif verici bir eylem olabilir ancak, kullanırken son derece dikkatli olunması gerekiyor. Konforlu ve dikkatli bir yolculuk sürülebilmesi için en önemli durumlardan biri ise ön camın temizliğidir. Son zamanlarda sosyal medyada üzerinden paylaşılan bir video oldukça popülerleşti. Paylaşılan videoda kısa bir sürede arabanın ön camını nasıl temizleyebileceğiniz gösteriliyor ancak, araç uzmanı Robert Webster bu yöntem ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.