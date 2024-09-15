  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Sosyal medyada kısa sürede popüler oldu görenler inanamadı! Uzman uyardı: “Bu yöntem trafik kazalarına neden olabilir…”

Araba kullanmak birçok kişi için keyif verici bir eylem olabilir ancak, kullanırken son derece dikkatli olunması gerekiyor. Konforlu ve dikkatli bir yolculuk sürülebilmesi için en önemli durumlardan biri ise ön camın temizliğidir. Son zamanlarda sosyal medyada üzerinden paylaşılan bir video oldukça popülerleşti. Paylaşılan videoda kısa bir sürede arabanın ön camını nasıl temizleyebileceğiniz gösteriliyor ancak, araç uzmanı Robert Webster bu yöntem ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.09.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:48
Sosyal medyada kısa sürede popüler oldu görenler inanamadı! Uzman uyardı: Bu yöntem trafik kazalarına neden olabilir…

Paylaşılan videodaki yöntem, arabanın ön camları ayna gibi yapma ve hızlı bir çözüm sunsa da Webster, bu yöntemin oldukça kötü bir fikir olduğunu söyledi.

Sosyal medyada kısa sürede popüler oldu görenler inanamadı! Uzman uyardı: Bu yöntem trafik kazalarına neden olabilir…

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLAN O YÖNTEM NEDİR?

Sosyal medyada paylaşılan videoda ilk olarak bir adet patates ortadan ikiye kesiliyor sonrasında ise yarım patatesin kesilen kısmı arabanın camlarına sürülüyor.

Sosyal medyada kısa sürede popüler oldu görenler inanamadı! Uzman uyardı: Bu yöntem trafik kazalarına neden olabilir…

Bu yöntem sonunda patates sürülen kısmı su tutuluyor ve su lekesinin cam üzerinde kalmadığı gözlemleniyor.

Sosyal medyada kısa sürede popüler oldu görenler inanamadı! Uzman uyardı: Bu yöntem trafik kazalarına neden olabilir…

Konu ile ilgili Robert, patateslerin nişasta içeriğinden dolayı, cama su tutulduğunda geçici olarak suyu iterler.

Sosyal medyada kısa sürede popüler oldu görenler inanamadı! Uzman uyardı: Bu yöntem trafik kazalarına neden olabilir…

Ancak, bu suyu itme özelliğinin geçici olduğunu unutmamak gerekiyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA