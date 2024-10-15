SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalar için heyecan dorukta. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 20 bin öğretmen ataması için alınan ön başvuru ve sözlü sınav süreci Ağustos ayı itibarıyla sona erdi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar tercih işlemlerini yapmaya başlayacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?