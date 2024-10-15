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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalar için heyecan dorukta. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 20 bin öğretmen ataması için alınan ön başvuru ve sözlü sınav süreci Ağustos ayı itibarıyla sona erdi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar tercih işlemlerini yapmaya başlayacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?

Giriş Tarihi: 15.10.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:56
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenli mülakatları için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayıp Ağustos ayı itibarıyla sona erdi. Başvuru ve sınav işlemlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarih için gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevirdi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı arama motorları üzerinde adaylar tarafından araştırılıyor. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının, adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra ilan edileceği kamuoyuna duyuruldu. Sözlü mülakatların sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını adaylar kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle görüntüleyebilecekler.

2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 eğitim öğretim dönemi sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde adaylar tercih ve atama işlemlerine başlayabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAKAN TEKİN'DEN KONUYLA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ
Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir canlı yayın programında sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının sızdırıldığı iddiasına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den cevap geldi. Bakan Tekin;
"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı. Öğretmen adaylarımızın KPSS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar. Danıştay'dan karar çıktığı an atamalar yapılacak."

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