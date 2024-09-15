  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan sözlü mülakatlar 1 Temmuz 2024 itibarıyla tamamlandı. Binlerce öğretmen adayı sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi dört gözle beklerken Bakan Yusuf Tekin'den konuyla ilişkin açıklama geldi. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilişkin detaylar ve sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı haberin devamında...

Giriş Tarihi: 15.09.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 06:29
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı

Yeni eğitim-öğretim yılının faaliyete geçmesiyle birlikte sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunan adaylar sonuçlar için gözlerini MEB'e çevirdi. Bakan Tekin 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili olarak "Danıştay'ın bu konuda vereceği karara göre öğretmen arkadaşlarımızın mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız.'' açıklamalarında bulundu. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı

BAKAN TEKİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR!

Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin süreçle ilgili kamuoyuna önemli çaıklamlarda bulunurken öğretmen atamalarının KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat sonucunun yüzde 50'si alınarak olması yönünde yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlattı.

"Mülakatsız atama yapılsın diyenler, dava açtılar. Ama biz zaten yüzde 100'ü yüzde 50'ye düşürdük. Danıştayda açılan dava süreci devam ediyor. Danıştayın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız. Aksi durumda farklı tablolar, farklı durumlar ortaya çıkabilir." şeklinde konuştu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Mülakatlara katılanlar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı
SON DAKİKA SON DAKİKA