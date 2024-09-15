SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan sözlü mülakatlar 1 Temmuz 2024 itibarıyla tamamlandı. Binlerce öğretmen adayı sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi dört gözle beklerken Bakan Yusuf Tekin'den konuyla ilişkin açıklama geldi. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilişkin detaylar ve sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı haberin devamında...
Giriş Tarihi: 15.09.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 06:29