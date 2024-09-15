SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı

BAKAN TEKİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR!

Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin süreçle ilgili kamuoyuna önemli çaıklamlarda bulunurken öğretmen atamalarının KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat sonucunun yüzde 50'si alınarak olması yönünde yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlattı.

"Mülakatsız atama yapılsın diyenler, dava açtılar. Ama biz zaten yüzde 100'ü yüzde 50'ye düşürdük. Danıştayda açılan dava süreci devam ediyor. Danıştayın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız. Aksi durumda farklı tablolar, farklı durumlar ortaya çıkabilir." şeklinde konuştu.