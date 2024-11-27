SQUİD GAME 2. SEZON FRAGMANI yayında! "Oyuncu 456, oyuna tekrar hoş geldin" Squid Game yeni sezonda neler olacak?

Güney Kore'nin popüler distopik gerilim dizisi Squid Game 2. sezonuna ait yeni bir fragmanla izleyicilerin karşısına çıktı. Fragmanda, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakteri, ölümcül oyunun perde arkasındaki asıl güçleri ortaya çıkarmak için geri dönüyor. Gi-hun (oyuncu 456), Kalamar Oyunu'nu sonsuza dek durdurmayı ve daha fazla hayat kurtarmayı hedeflerken, elinde zekice bir planla oyun yaratıcılarına meydan okuyor. Peki, merakla beklenen Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak ve yeni bölümlerde neler yaşanacak?