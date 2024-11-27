SQUİD GAME 2. SEZON FRAGMANI yayında! "Oyuncu 456, oyuna tekrar hoş geldin" Squid Game yeni sezonda neler olacak?

SQUİD GAME 2. SEZON GELİYOR

Netflix, 2021'de büyük yankı uyandıran hit Kore gerilim dizisi Squid Game'in ikinci sezonu için ana resmi fragmanı yayınladı. Yeni sezon, ölümcül oyundan sağ kurtulan ve büyük ödülü kazanan Oyuncu 456'nın (Gi-hun) hikayesini doğrudan devam ettiriyor.

Oyuncu 456, kazandığı 45,6 milyar ₩'a rağmen, üç yıl boyunca Amerika'ya gitmek yerine, Kalamar Oyunu'nun ardındaki karanlık sırları ortaya çıkarmaya ve bu vahşi döngüye son vermeye karar veriyor.

Ancak bu süreçte, yeni katılımcılarla birlikte kendisini bir kez daha ölümcül hayatta kalma mücadelesinin tam ortasında buluyor.