  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

SQUİD GAME 2. SEZON FRAGMANI yayında! "Oyuncu 456, oyuna tekrar hoş geldin" Squid Game yeni sezonda neler olacak?

Güney Kore'nin popüler distopik gerilim dizisi Squid Game 2. sezonuna ait yeni bir fragmanla izleyicilerin karşısına çıktı. Fragmanda, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakteri, ölümcül oyunun perde arkasındaki asıl güçleri ortaya çıkarmak için geri dönüyor. Gi-hun (oyuncu 456), Kalamar Oyunu'nu sonsuza dek durdurmayı ve daha fazla hayat kurtarmayı hedeflerken, elinde zekice bir planla oyun yaratıcılarına meydan okuyor. Peki, merakla beklenen Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak ve yeni bölümlerde neler yaşanacak?

Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:53
SQUİD GAME 2. SEZON FRAGMANI yayında! Oyuncu 456, oyuna tekrar hoş geldin Squid Game yeni sezonda neler olacak?

Netflix, merakla beklenen Squid Game 2. sezon fragmanını sonunda yayınladı. Fragman, dizinin tanıdık maskeli muhafızlarından biri tarafından bir arabaya çağrılan bir kişinin görüntüsüyle başlıyor ve yeni bir grup insanın gizemli oyunun içine çekildiğini gözler önüne seriyor. Öte yandan, Kalamar Oyunu'nu kazandıktan üç yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme hayalini erteleyen Gi-hun (Oyuncu 456), bu kez oyunu sonsuza dek bitirme amacıyla geri dönüyor. Peki, Squid Game ikinci sezonda oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor, Gi-hun'un oyunu sonlandırma mücadelesinde neler yaşanacak?

SQUİD GAME 2. SEZON FRAGMANI yayında! Oyuncu 456, oyuna tekrar hoş geldin Squid Game yeni sezonda neler olacak?

SQUİD GAME 2. SEZON GELİYOR

Netflix, 2021'de büyük yankı uyandıran hit Kore gerilim dizisi Squid Game'in ikinci sezonu için ana resmi fragmanı yayınladı. Yeni sezon, ölümcül oyundan sağ kurtulan ve büyük ödülü kazanan Oyuncu 456'nın (Gi-hun) hikayesini doğrudan devam ettiriyor.

Oyuncu 456, kazandığı 45,6 milyar ₩'a rağmen, üç yıl boyunca Amerika'ya gitmek yerine, Kalamar Oyunu'nun ardındaki karanlık sırları ortaya çıkarmaya ve bu vahşi döngüye son vermeye karar veriyor.

Ancak bu süreçte, yeni katılımcılarla birlikte kendisini bir kez daha ölümcül hayatta kalma mücadelesinin tam ortasında buluyor.

SQUİD GAME 2. SEZON FRAGMANI yayında! Oyuncu 456, oyuna tekrar hoş geldin Squid Game yeni sezonda neler olacak?

SQUİD GAME 2. SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Fragman, Gi-hun'un sistemin derinliklerine indikçe, insan doğasının en bencil ve karanlık yönleriyle yüzleşeceğini işaret ediyor.

Yeni fragman, dizinin önceki sezona kıyasla daha kasvetli, daha öfkeli ve daha derin bir anlatı sunacağının sinyallerini veriyor.

İlk sezonun büyük başarısı ve oyunun gerçek bir yarışmaya dönüştürülmesi üzerine yapılan meta yorumlarla, Squid Game 2. sezon, hem toplumsal eleştiri hem de yoğun gerilim sevenler için kaçırılmayacak bir yapım olacak.

SQUİD GAME 2. SEZON FRAGMANI yayında! Oyuncu 456, oyuna tekrar hoş geldin Squid Game yeni sezonda neler olacak?

SQUİD GAM 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Yönetmen Hwang Dong-hyuk, hem yazarlık hem de yönetmenlik koltuğuna geri dönerken, Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo gibi 1. sezonun ikonik isimleri rollerini yeniden canlandırıyor.

Yeni sezonda, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri ve Won Ji-an gibi isimler de ekibe katılıyor.

SQUİD GAME 2. SEZON FRAGMANI yayında! Oyuncu 456, oyuna tekrar hoş geldin Squid Game yeni sezonda neler olacak?

SQUİD GAME 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI!

Netflix, merakla beklenen Squid Game 2. sezon fragmanını nihayet yayınladı. Fragman, dizinin tanıdık maskeli muhafızlarından biri tarafından bir arabaya çağrılan bir kişinin görüntüsüyle başlıyor ve yepyeni bir grup insanın isimsiz ölümcül oyuna sürüklendiğini gözler önüne seriyor. Bu sırada, altın bir kumbaradaki mikrofonla konuşan Gi-hun (Oyuncu 456), oyunlara yeniden katılmaya karar verdiğini duyuruyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA