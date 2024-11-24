Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Suç ve Ceza adlı romanda baş karakter Raskolnikov Roman boyunca kaç cinayet işlemiştir? 300 BİN TL değerindeki sorunun yanıtı...

Suç ve Ceza adlı romanda baş karakter Raskolnikov Roman boyunca kaç cinayet işlemiştir? 300 BİN TL değerindeki sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak ister yarışması 24 Kasım 2024 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Suç ve Ceza adlı romanda baş karakter Raskolnikov Roman boyunca kaç cinayet işlemiştir?" sorusu soruldu. İşte, 300 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...