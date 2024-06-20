Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki bir köy olan Reddypuram Kovelakunta'nın halkı, göletlerinde hareketsiz bir insan cesedi gördüklerinde ne yapacaklarını bilemediler. Sabah 7 civarında onu ilk fark ettiklerinde ona seslenmeye çalıştılar ama cevap alamadılar ve adamın gece 12'ye kadar hareket etmediğini görünce sonunda yetkilileri aramaya karar verdiler. Suda boğulduğunu sandılar! Ancak adam adeta 'yeniden dirildi' | Video Olay yerine gelen polis ve acil servis ekipleri, suda yüzen bir insan cesediyle karşılaştı. Öldüğü sanılan adamın, yerel bir taş ocağında 10 günlük zorlu bir çalışmanın ardından suda uyuyan bir adam olduğu ortaya çıktı. Bir gazeteci tarafından internette yayınlanan kısa bir videoda, polisin ölü olduğunu sandığı adamı kolundan çekerek sudan çıkarmaya çalıştığı, ancak adamın bir anda kendine geldiği görülüyor. 'Ölü adam' olup biteni anlamaya çalışırken etrafındaki insanların kahkahalara boğulduğu duyuluyor. Adeta 'yeniden dirilen' adam polise, yakındaki bir taş ocağında 10 gün çalıştıktan sonra serinlemek için gölette yüzmeye gitmeye karar verdiğini söyledi. Ancak çabucak yorulduğunu ve uyuyup kaldığını söyledi. Adam o kadar derin bir uykuya dalmış ki, su kenarından kendisine bağıranları hiç duymadı.