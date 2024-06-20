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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Suda boğulduğunu sandılar! Ancak adam adeta ‘yeniden dirildi’

Suda boğulduğunu sandılar! Ancak adam adeta ‘yeniden dirildi’

Bir Hint köyünün sakinleri yakın zamanda gölde sırt üstü hareketsiz yatan birini görüp polisi aradı. Öldüğü sanılan adamın durumu ise sanılandan çok daha farklı çıktı.

Giriş Tarihi: 20.06.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 14:37
Suda boğulduğunu sandılar! Ancak adam adeta ‘yeniden dirildi’

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki bir köy olan Reddypuram Kovelakunta'nın halkı, göletlerinde hareketsiz bir insan cesedi gördüklerinde ne yapacaklarını bilemediler.

Suda boğulduğunu sandılar! Ancak adam adeta ‘yeniden dirildi’

Sabah 7 civarında onu ilk fark ettiklerinde ona seslenmeye çalıştılar ama cevap alamadılar ve adamın gece 12'ye kadar hareket etmediğini görünce sonunda yetkilileri aramaya karar verdiler.

Suda boğulduğunu sandılar! Ancak adam adeta 'yeniden dirildi' | Video

Suda boğulduğunu sandılar! Ancak adam adeta ‘yeniden dirildi’

Olay yerine gelen polis ve acil servis ekipleri, suda yüzen bir insan cesediyle karşılaştı. Öldüğü sanılan adamın, yerel bir taş ocağında 10 günlük zorlu bir çalışmanın ardından suda uyuyan bir adam olduğu ortaya çıktı.

Suda boğulduğunu sandılar! Ancak adam adeta ‘yeniden dirildi’

Bir gazeteci tarafından internette yayınlanan kısa bir videoda, polisin ölü olduğunu sandığı adamı kolundan çekerek sudan çıkarmaya çalıştığı, ancak adamın bir anda kendine geldiği görülüyor.

Suda boğulduğunu sandılar! Ancak adam adeta ‘yeniden dirildi’

'Ölü adam' olup biteni anlamaya çalışırken etrafındaki insanların kahkahalara boğulduğu duyuluyor.

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