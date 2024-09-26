SÜPER LİG PUAN TABLOSU | Trendyol Süper Lig 2024-2025 7. hafta maç fikstürü ve güncel puan durumu nasıl?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maç programı açıklandı. Geçtiğimiz hafta oldukça hareketli maçlara ev sahipliği yapan ligde bu hafta hangi takımların kozlarını paylaşacağı taraftarlar ve futbolseverler tarafından merak ediliyor. Gerçekleşen derbi maçları ve diğer lig maçları sonrasında hangi takımın liderlik koltuğunda oturduğu arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 2024-2025 Trendyol Süper Lİg 7. hafta maç fikstürü ve puan tablosu haberin devamında...