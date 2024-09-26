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SÜPER LİG PUAN TABLOSU | Trendyol Süper Lig 2024-2025 7. hafta maç fikstürü ve güncel puan durumu nasıl?

Trendyol Süper Lig futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde 7. Hafta maç fikstürü belli olurken taraftarlar gerçekleşecek müsabakaları kaçırmamak için araştırmalarını sürdürüyor. Geçen hafta oynanan dev derbi FenerbahçeGalatasaray maçı sonrası Süper Lig puan tablosu yeniden güncellendi. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardığı karşılaşmanın ardından Süper Lig puan durumu futbolseverlerin merak konusu oldu. Peki, Trendyol Süper Lig 2024-2025 7. hafta maç fikstürü ve puan durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 26.09.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:27
SÜPER LİG PUAN TABLOSU | Trendyol Süper Lig 2024-2025 7. hafta maç fikstürü ve güncel puan durumu nasıl?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maç programı açıklandı. Geçtiğimiz hafta oldukça hareketli maçlara ev sahipliği yapan ligde bu hafta hangi takımların kozlarını paylaşacağı taraftarlar ve futbolseverler tarafından merak ediliyor. Gerçekleşen derbi maçları ve diğer lig maçları sonrasında hangi takımın liderlik koltuğunda oturduğu arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 2024-2025 Trendyol Süper Lİg 7. hafta maç fikstürü ve puan tablosu haberin devamında...

SÜPER LİG PUAN TABLOSU | Trendyol Süper Lig 2024-2025 7. hafta maç fikstürü ve güncel puan durumu nasıl?

TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN TABLOSU

1) Galatasaray 18
2) Fenerbahçe 13
3) Beşiktaş 13
4) Samsunspor 12
5) Başakşehir 10
6) Göztepe 9
7) Eyüpspor 9
8) Konyaspor 8
9) Sivasspor 8
10) Antalyaspor 8
11) Kasımpaşa 6
12) Alanyaspor 6
13) Bodrum 6
14) Trabzonspor 5
15) Gaziantep FK 4
16) Çaykur Rizespor 4
17) Kayserispor 3
18) Hatayspor 2
19) Adana Demirspor 1

SÜPER LİG PUAN TABLOSU | Trendyol Süper Lig 2024-2025 7. hafta maç fikstürü ve güncel puan durumu nasıl?

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ


27 EYLÜL 2024 TRENDYOL SÜPER LİG MAÇLARI
20:00 Sivasspor – İstanbul Başakşehir


28 EYLÜL 2024 TRENDYOL SÜPER LİG MAÇLARI
16:00 Samsunspor – Göztepe
19:00 Galatasaray – Kasımpaşa
19:00 Alanyaspor – Rizespor


SÜPER LİG PUAN TABLOSU | Trendyol Süper Lig 2024-2025 7. hafta maç fikstürü ve güncel puan durumu nasıl?

29 EYLÜL 2024 TRENDYOL SÜPER LİG MAÇLARI
16:00 Eyüpspor – Gaziantep
16:00 Trabzonspor – Konyaspor
19:00 Antalyaspor – Fenerbahçe
19:00 Bodrum – Adana Demirspor


30 EYLÜL 2024 TRENDYOL SÜPER LİG MAÇLARI
20:00 Kayserispor - Beşiktaş

SÜPER LİG PUAN TABLOSU | Trendyol Süper Lig 2024-2025 7. hafta maç fikstürü ve güncel puan durumu nasıl?
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