SÜPER LİG PUAN TABLOSU | Trendyol Süper Lig 2024-2025 7. hafta maç fikstürü ve güncel puan durumu nasıl?

Trendyol Süper Lig futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde 7. Hafta maç fikstürü belli olurken taraftarlar gerçekleşecek müsabakaları kaçırmamak için araştırmalarını sürdürüyor. Geçen hafta oynanan dev derbi Fenerbahçe – Galatasaray maçı sonrası Süper Lig puan tablosu yeniden güncellendi. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardığı karşılaşmanın ardından Süper Lig puan durumu futbolseverlerin merak konusu oldu. Peki, Trendyol Süper Lig 2024-2025 7. hafta maç fikstürü ve puan durumu nasıl?